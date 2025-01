Orlando (dpa) - Die deutschen Basketballer müssen bei der Europameisterschaft in diesem Jahr auf NBA-Profi Moritz Wagner verzichten. Der Weltmeister von den Orlando Magic hat eine Teilnahme am Turnier in Zypern, Finnland, Polen und Lettland vom 27. August bis 14. September nach seinem Kreuzbandriss ausgeschlossen.

