Chicago (dpa) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Brooklyn Nets erneut verloren. Gegen die Chicago Bulls unterlag die Mannschaft aus New York am Ende deutlich 102:128 und kassierte die dritte Niederlage in Serie. Die Nets rutschten damit aus den Playoff-Rängen der Eastern Conference. Schröder verbuchte mit 16 Punkten und 10 Vorlagen ein Double Double, verfehlte aber alle

