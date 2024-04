Barcelona (dpa) - Der aus M├╝nchen stammende Basketball-Nationalspieler Oscar da Silva strebt nach eigenen Angaben derzeit keinen Wechsel zum deutschen Pokalsieger FC Bayern an.

"Ich habe keine Kristallkugel. Der FC Bayern hat ein spannendes Projekt am Laufen, mit Trainer Pablo Laso und mit der neuen Mega-Halle. Die Bayern peilen auch in Europa die Spitze an, das ist eine sch├Âne