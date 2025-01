Toronto (dpa) - Basketball-Weltmeister Dennis Schröder kommt mit seinen Golden State Warriors in der NBA weiter nicht in Schwung. Gegen sein ehemaliges Team, die Toronto Raptors, setzte es mit 101:104 die nächste Niederlage. Für die Warriors um Superstar Stephen Curry war es die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen und die neunte in den 14 Spielen seit der Verpflichtung

