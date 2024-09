München (dpa) - Der Auftakt hat es gleich in sich. Die Basketball-Bundesliga startet an diesem Freitag (20.00 Uhr/Dyn) mit dem Duell zwischen Double-Gewinner Bayern München und Fiba-Europe-Cup-Champion Niners Chemnitz in die neue Saison. Die Deutsche Presse-Agentur beantwortet die wichtigsten Fragen vor dem Beginn der neuen Spielzeit.

Wer sind die Favoriten?

Der