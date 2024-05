Berlin (dpa) - Die dritte Partie der "Best of five"-Serie findet am kommenden Dienstag in Bonn statt, bei einem weiteren Sieg steht Berlin im Halbfinale.

Die Berliner eröffneten die Partie mit einem 12:2-Lauf und führten nach gut drei Minuten erstmals zweistellig. Durch eine starke Rebound-Arbeit und einige Dreier kamen die Bonner aber zurück, blieben stets in Schlagdistanz und lagen