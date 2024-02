Bamberg (dpa) - Die Bamberg Baskets haben ihren Trainer Oren Amiel (52) freigestellt. Dies teilte der Basketball-Bundesligist einen Tag nach der 65:104-Klatsche im Frankenderby in Würzburg mit. Das Training am Samstagnachmittag leitete bereits Assistenztrainer Arne Woltmann, der gemeinsam mit Individualtrainer Stefan Weissenböck das Team auf die Heimpartie am Dienstag gegen Heidelberg

