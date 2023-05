Berlin (dpa) – Der Mietvertrag von Alba in der Halle zwischen Ostbahnhof und Warschauer Straße wäre in diesem Jahr ausgelaufen. "Wir haben eine tolle Arena, eine State-of-the-Art-Arena in ganz Europa", sagte der 61-Jährige.

Trotz allem bleibt die Situation für die Berliner nicht unproblematisch. Immer wieder muss Alba Spiele verlegen, weil die Arena anderweitig belegt ist. So hätten die