Abu Dhabi (dpa) - Für den Besuch in der Scheich-Zayid-Moschee in Abu Dhabi nahmen Deutschlands Basketballer kurzerhand einen Kleidungswechsel vor.

Shorts und ärmellose Trikots aus, lange Hosen und - mindestens - T-Shirts an: So sehen es die Regeln des Gotteshauses am Persischen Golf vor. Bundestrainer Gordon Herbert versammelte Teile seines Teams zum gemeinsamen Ausflug, den er zuvor als