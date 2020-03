Von Michael Wilkening

Mannheim. Am Freitag kam das Coronavirus ganz unmittelbar beim Fußballdrittligisten SV Waldhof Mannheim an. Mittelfeldspieler Dorian Diring stand unter Verdacht, mit dem Erreger infiziert zu sein, das Trainingsgelände wurde abgeriegelt. Später am Freitag gab es Entwarnung, der Test des Franzosen ergab ein negatives Ergebnis.

Als Alsenweg herrschte am Freitag gespenstische Stille. Nachdem bekannt geworden war, dass Diring im Verdacht steht, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, wurden die Spieler, die Betreuer sowie der Trainerstab nach Hause geschickt. Auch die Mitarbeiter der Geschäftsstelle sowie des Ticket- sowie Fanshops mussten das Gelände verlassen und sich vorsorglich zuhause aufhalten. Die Ausbreitung des Virus hatte den Tabellenzweiten der Dritten Liga ohnehin schon in Atem gehalten, denn das für gestern geplante Heimspiel gegen den KFC Uerdingen wurde abgesagt, eine Fortsetzung der Saison steht darüber hinaus in den Sternen. Durch Dirings Erkältungssymptome bekam der Klub plötzlich das gesamte Ausmaß der Lage zu spüren.

"Wir mussten so reagieren", sagte Markus Kompp. Der Geschäftsführer der Waldhöfer war erleichtert, dass sich der Verdacht nicht erhärtete und die Mannheimer in der kommenden Woche wieder ein kleines bisschen Normalität zurückerhalten – sofern Normalität in diesen Tagen überhaupt möglich ist.

Trainer Bernhard Trares hat seinen Spielern bis einschließlich Montag freigegeben, am Dienstag soll der Trainingsbetrieb weitergehen. Auch wenn nicht sicher ist, ob und wann die Saison in der Dritten Liga fortgesetzt wird. Wahrscheinlich ist, dass auf einer außerordentlichen Liga-Versammlung am Montag in Frankfurt entschieden wird, die Saison über die beiden nächsten Spieltage hinaus zu unterbrechen. Ähnliche Entschlüsse gab es gestern bereits für die ersten beiden Bundesligen sowie den internationalen Fußball. Fraglich ist, ob in absehbarer Zeit der Spielbetrieb überhaupt wieder aufgenommen wird.

Kompp beispielsweise geht aktuell nicht davon aus, dass die Saison in der 3. Liga beendet werden kann. Ungeachtet der daraus resultierenden Frage, ob es Auf- und Absteiger gibt, stellt sich für den SVW-Geschäftsführer die Frage, wie mit dem finanziellen Schaden umgegangen wird, der entstehen wird. Allein die Mannheimer verlieren durch ausbleibende Zuschauer- und Merchandising-Einnahmen einen siebenstelligen Betrag. Insgesamt kann der Schaden beim SVW auch zwei Millionen Euro betragen.

"Wir müssen jetzt mit dem Verband sprechen, also in unserem Fall mit dem DFB", kündigt Kompp an. Er setzt darauf, dass der Deutsche Fußball-Bund Kulanz zeigt und den entstehenden Schaden ausgleicht. Andernfalls dürfte es große Probleme in der Dritten Liga geben, denn jeder Klub ist wirtschaftlich unmittelbar von einem vorzeitigen Saisonende betroffen. "Aus dem regulären Geschäftsbetrieb kann das kein Verein auffangen", ist Kompp überzeugt.

Nicht jeder Klub hat einen Mäzen wie Bernd Beetz, der drohende Verluste eventuell ausgleichen würde. Es ist unklar, ob der Waldhof-Präsident bei einem vorzeitigen Saisonende mit seinem Vermögen einspringen würde, um Einnahmeausfälle zu kompensieren.

Update: Freitag, 13. März 2020, 19.15 Uhr

Mannheim. (dpa-lsw) Beim SV Waldhof Mannheim hat sich der Verdacht auf eine Corona-Erkrankung bei Mittelfeldspieler Dorian Diring nicht bestätigt. Der Test beim derzeit verletzten 27-Jährigen sei negativ ausgefallen, teilte der Fußball-Drittligist am Freitagnachmittag mit. Somit liegt kein Covid-19-Fall beim SVW vor. Dennoch gab Cheftrainer Bernhard Trares seinen Spielern bis Dienstag frei. Geschäftsstelle sowie Fan- und Ticketshop sollen am Montag wieder öffnen.

Der 28. Spieltag an diesem Wochenende sowie der 29. Spieltag waren am Mittwoch ohnehin bereits abgesagt worden.

Update: Freitag, 13. März 2020, 16.51 Uhr

Mannheim. (run/zg) Beim SV Waldhof Mannheim gibt es einen Corona-Verdachtsfall innerhalb der Profi-Mannschaft. Der Drittligist hat auf die aktuelle Situation um den COVID-19 reagiert und den Trainingsbetrieb der Profis bis auf weiteres eingestellt. Wie der Verein auf seiner Homepage bekanntgab, bleiben auch die Geschäftsstellenmitarbeiter zuhause. Die vom SV Waldhof betriebenen Fan- und Ticketshops bleiben geschlossen.

"Das heutige Training der Profis wurde als Vorsichtsmaßnahme abgesagt und die Mannschaft, sowie alle Mitarbeiter nach Hause geschickt. Wir wollen hier kein Risiko eingehen. Es wurde ein Abstrich genommen und sobald ein Ergebnis vorliegt, werden wir darüber informieren", erklärt SVW-Geschäftsführer Markus Kompp. Die Verantwortlichen von Waldhof Mannheim befinden sich in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt.