Mannheim. (dpa/rodi) Der SV Waldhof Mannheim bedauert die Verlegung der Spieltage 28 und 29 in der 3. Liga, kann die Entscheidung des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) jedoch verstehen. "Für uns persönlich wäre es super gewesen, wenn alles normal gelaufen wäre", sagte der Sportliche Leiter Jochen Kientz am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Aufgrund der Gefahren als Folge des neuartigen Coronavirus hatte der DFB entschieden, in der 3. Liga zunächst nicht spielen zu lassen.

Nach Auffassung von Kientz wäre ein Geisterspieltag wie in der Bundesliga am kommenden Wochenende wegen der möglichen finanziellen Auswirkungen noch deutlich problematischer als die Verlegung gewesen. "In der 3. Liga ist es eh schon unheimlich schwer", sagte Kientz.

Der Neuling, der als Tabellenzweiter um den Aufstieg in die 2. Bundesliga kämpft, hätte am Freitagabend den KFC Uerdingen empfangen. Am kommenden Mittwoch hätte die Partie bei Hansa Rostock angestanden. In Baden-Württemberg ist auch die abstiegsbedrohte SG Sonnenhof Großaspach von der Verlegung der Spieltage betroffen.

Laut DFB werden sie frühestens Anfang Mai nachgeholt. Daher befürchtet Kientz auch eine gewisse Wettbewerbsverzerrung, denn Waldhof könnten bei dann wahrscheinlichen Englischen Wochen zwei lange Auswärtsreisen nach Rostock und Braunschweig innerhalb weniger Tage drohen. "Das ist dann nicht für alle gleich", sagte er. Trainer Bernhard Trares hatte seine Mannschaft zuvor schon auf ein mögliches Geisterspiel eingestellt. Das wird es nun vorerst nicht geben.

Wie es in der Liga weitergeht, darüber wollen die DFB-Vertreter und die 20 Drittliga-Clubs am Montag bei einer außerordentlichen Sitzung in Frankfurt reden. Der Ausschuss Dritte Liga, der sich zum großen Teil aus Klubvertretern zusammensetzt, hatte sich bereits am vergangenen Montag in einer ersten Einschätzung grundsätzlich dafür ausgesprochen, die von behördlichen Anordnungen betroffenen Partien zunächst eher zu verlegen, statt Geisterspiele auszutragen. Hintergrund ist die besondere wirtschaftliche Sensibilität in der Dritten Liga, in der die Erträge aus dem Spielbetrieb existenziell für die Klubs sind und mehr als 21 Prozent der jährlichen Gesamteinnahmen ausmachen. Das sieht auch Markus Kompp so. "Geisterspiele wären nicht einfach zu stemmen", sagte der Waldhof-Geschäftsführer.

Die Haltung des Ausschusses erhärtete sich mehrheitlich im weiteren Austausch mit den Klubs. Der daraus folgenden Empfehlung hat sich der DFB nun angeschlossen, hieß es in einer Pressemitteilung.

Mit Galgenhumor nahm Trares die Entscheidung hin. "Am liebsten wäre mir, die Saison wäre damit vorbei", meinte er mit einem Augenzwinkern, denn sein SVW ist Tabellenzweiter und steht somit auf einem direkten Aufstiegsplatz.

Update: Mittwoch, 11. März 2020, 19 Uhr

Mannheim. (dpa-lsw) Zwangspause für die 3. Liga: Aufgrund der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) drastische Maßnahmen ergriffen und die kommenden beiden Spieltage verlegt. Die Spiele sollen nach Ostern frühestens Anfang Mai nachgeholt werden. Das teilte der DFB am Mittwoch mit.

"Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation, nahezu stündlich ergeben sich neue Sachlagen. Klar ist: Die Gesundheit steht über allem. Klar ist darüber hinaus, dass wir unserer Verantwortung für die Vereine gerecht werden wollen und müssen", sagte DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius.

Für Montag hat der DFB zu einer Außerordentlichen Versammlung eingeladen nach Frankfurt eingeladen. Dort soll zusammen mit den Clubs und dem Ausschuss 3. Liga besprochen werden, wie es nach dem 29. Spieltag weitergeht.

Damit bleiben den Clubs Geisterspiele vorerst erspart. Zuletzt hatten sich mehrere Vereine gegen Spiele ohne Zuschauer ausgesprochen, da die fehlenden Einnahmen zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten geführt hätten.

"Die Verluste wären für die meisten Vereine wirtschaftlich nicht abzufedern", sagte Zwickaus Sportdirektor Toni Wachsmuth. Im Vergleich zur Bundesliga sind die Einnahmen durch Ticketverkäufe ein prozentual größerer Posten im Etat.

Zwickau hatte bereits am Mittwochmittag den Kartenverkauf für jegliche Heimspiele gestoppt. Eine Allgemeinverfügung des Landkreises hatte bis zum 30. April alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen untersagt. Der FSV war bis dahin der letzte verbliebene Club, der für den 28. Spieltag noch nicht von Verboten betroffen war. Zuvor hatte auch das Land Niedersachsen alle Veranstaltungen ausgesetzt.

Update: Mittwoch, 11. März 2020, 16.17 Uhr

Mannheim. (dpa-lsw) Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hofft darauf, das Heimspiel gegen den KFC Uerdingen am Freitag (19 Uhr) trotz der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus austragen zu können. "Für uns ist am Freitag ein Spieltag, darauf bereiten wir uns vor", sagte Trainer Bernhard Trares am Mittwoch. Dennoch werden sich die Mannheimer darauf einstellen, dass die Partie im Falle der Austragung möglicherweise ohne Zuschauer stattfindet. "Das würde dann eine ganz andere Spielatmosphäre, aber wir sind Profis", erklärte Trares, der mit dem Neuling um den Durchmarsch in die 2. Bundesliga kämpft.

Der 54-Jährige wird wahrscheinlich die Startelf des Tabellenzweiten ändern, denn Verteidiger Marcel Seegert fehlt gegen den Elften aus Uerdingen gelbgesperrt. Dafür steht Mittelfeldspieler Max Christiansen nach abgesessener Gelbsperre wieder zur Verfügung.