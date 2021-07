Mannheim. (dh) Das gab’s schon mal! Drittligist SV Waldhof trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals erneut auf Bundesligist Eintracht Frankfurt. Vor zwei Jahren war’s ein Spektakel. Die "Buwe" spielten groß auf und mussten sich am Ende mit 3:5 geschlagen geben. "Damals war vielleicht sogar mehr drin", schmunzelt Waldhofs Geschäftsführer Markus Kompp. "Letztlich war es aber Werbung für den Fußball und ein toller Tag für die Fans." Seite an Seite saßen die Fans beider Lager damals im Carl-Benz-Stadion. Kompp freut sich nun auf ein ähnliches Fußball-Fest: "Für uns ist das wirklich das perfekte Los, hoffentlich dürfen die Fans dabei sein."

Momentan sieht es gut aus. In Baden-Württemberg ist eine 60-prozentige Auslastung möglich. Heißt: Der SVW darf 14 500 Anhänger reinlassen. Kompp: "Wenn wir uns ähnlich gut verkaufen wie damals, wäre das eine Super-Sache."