Von Daniel Hund

Mannheim. Die Mundwinkel zeigten Richtung Rasen, der Schweiß lief in Strömen und dann dazu noch dieser Gang: Hamza Saghiri, 24, befand sich im Schleich-Modus. Es wirkte fast so, als wolle sich der Mittelfeld-Mann des SV Waldhof wegducken, um unter dem Radar in die Kabine flüchten zu können. Erst, als ihm die RNZ zu seinem Tor, einem Schuss wie ein Strich, gratulierte, lächelte er kurz. Gequält zwar – aber er lächelte. "Danke, danke", zuckte Saghiri mit den Schultern.

Warum es einem schwer fallen kann, sich nach so einem Sonntagsschuss zu freuen, war oben an der Anzeigetafel des Carl-Benz-Stadions abzulesen: Waldhof 1, Würzburg 1.

Wieder kein Sieg. Zwei Punkte aus drei Spielen. Zu wenig für die eigenen Ansprüche. Saghiri redete dann auch gar nicht lange um den heißen Brei herum. Er trauerte: "Auch wenn wir erst in der 86. Minute den Ausgleich geschafft haben, müssen wir hier heute zwei verlorenen Punkten hinterher trauern."

So viele Chancen, so gute Chancen – und nur ein Tor. Fußball kann brutal sein. Keiner weiß das besser als Marc Schnatterer, 35, der Neue, der beim SV Waldhof nicht mehr wegzudenken ist. Seine Ideen, seine Torgefahr, sein unermüdlicher Einsatz – aber auch sein Frust. Denn am Sonntagnachmittag, die Sonne knallte immer noch unaufhörlich ins Stadion, ärgerte sich "Schnatti" über die zwei verlorenen Punkte. Er sagte es nicht so direkt, aber man spürte und sah es. "Wir hatten so viele Körner, eine Super-Energie und belohnen uns leider nicht, das ist schade", murmelte der Routinier und fasste sich dabei immer wieder an die Rippen. "Das sind die Nachwirkungen vom Spiel. Ich habe da eine drauf gekriegt, aber alles halb so wild."

Weiter mit dem Premieren-Mann: Marco Höger, 31, wurde in der 65. Minute eingewechselt. Für viele zu spät. Auch für zwei Stadion-Besucher, die sich per Mail an die RNZ wendeten. Ihr Einwand: So ein Spieler, der so viel Erfahrung auf höchstem Niveau mitbringt, muss von Beginn an spielen.

Die Antwort: Wird er bestimmt, aber am Sonntag war die Zeit noch nicht reif. Höger zur RNZ: "Ich konnte mich zwar beim 1. FC Köln mit der Regionalliga-Reserve vorbereiten, mit der Vorbereitung eines ambitionierten Drittligisten ist das dann aber doch nicht zu vergleichen." Und weiter: "Für 90 Minuten war ich bei diesen Temperaturen noch nicht bereit, werde es aber bald sein."

Garniert wurde das Ganze mit einem Augenzwinkern und einer kleinen Liebeserklärung an die neue Mannschaft. "Die Jungs haben mich super aufgenommen. In der Bundesliga ist das oft anders, da macht jeder sein eigenes Ding."

Am Samstag kann Höger in der Heimat am Ball sein. Der SVW gastiert bei Viktoria Köln. Im Sportpark Höhenberg geht’s zur Sache. Rund 10.000 Plätze bietet der. Nicht viel. Erst recht nicht, wenn einer wie Höger dort aufkreuzt: "Ich", scherzt er, "ich habe schon so viele Karten-Anfragen, dass ich das Stadion fast alleine füllen könnte."

Will man in Köln erfolgreicher sein, wird es darauf ankommen, vorne effektiver zuzuschlagen. Zuletzt ließen die Buwe beste Chancen liegen.

Ganz oben auf der Wunschliste der Blau-Schwarzen soll derzeit deshalb ein Stürmer stehen. Nach RNZ-Infos laufen bereits Gespräche. Doch die können sich noch eine Weile ziehen. Bis zum Transfer-Schluss am 31. August wird kräftig gepokert. Es könnte also alles auf einen Last-Minute-Einkauf hinauslaufen.