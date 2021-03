Selbstbewusst nach Magdeburg: Waldhofs Trainer Patrick Glöckner (r.) peilt am Samstag drei Punkte an. Foto: vaf

Von Daniel Hund

Mannheim. Abfahrt. Am Freitagvormittag macht sich die blau-schwarze Reisegruppe auf den Weg in Richtung Osten. Von Mannheim nach Magdeburg. Rund 530 Kilometer im Bus über die A7. Und an der Elbe hat der SV Waldhof am Samstag, 14 Uhr, viel vor. Punkte sollen her, am besten drei. Die nächsten Zähler gegen den Drittliga-Abstieg.

Trainer Patrick Glöckner, 44, sprach zuletzt immer wieder von einer magischen Grenze, von einer 47-Punkte-Mission bis zum Klassenerhalt. Mittlerweile scheint klar zu sein: So viele müssen es diesmal nicht sein. Dazu erfreut sich das Schnecken-Rennen im Keller zu großer Beliebtheit. Einige Mannschaften kommen nicht vom Fleck, stolpern und stolpern. Auch Glöckner sieht das, lässt sich aber nicht aus der Reserve locken. Er sagt: "Mit Wahrscheinlichkeiten beschäftigen wir uns nicht. Die 47 sind unser Ziel, dann wären wir sicher safe und die wollen wir auch erreichen."

Der 1. FC Magdeburg hat sich am Dienstag aus dem Schnecken-Rennen verabschiedet. Nach zuvor sechs Pleiten in Folge wurde im Nachholspiel bei Viktoria Köln mal wieder ein Ausrufezeichen gesetzt: Magdeburg siegte mit 4:2, hat jetzt 24 Punkte auf dem Konto. Zehn weniger als die "Buwe" vom Alsenweg.

Hoffnung keimt auf. Auch dank Christian Titz, 49. Seit kurzem hat der Kurpfälzer, der nur einen Steinwurf vom Sportplatz der Viktoria aus Neckarhausen aufgewachsen ist, beim Traditionsverein das Kommando. "Sie werden gegen uns sicher mit einer breiteren Brust auftreten", warnt Glöckner.

Sorgen macht er sich aber keine. Nicht, wenn seine Elf ähnlich konzentriert zu Werke geht wie am Montag beim 2:2 gegen die kleinen Bayern. Glöckner, der Selbstbewusste: "Es wird wieder darum gehen, dass wir dem Gegner unser Spiel aufdrücken. Ob der davor 4:2 gewonnen hat, spielt keine Rolle."

Fehlen wird einer, der zu den Säulen in der Mannschaft zählt, eigentlich unverzichtbar ist: Marcel Seegert, 25, der Mannheimer Bub. Kapitän und Anführer der jungen Waldhof-Mannschaft. Wie sehr schmerzt sein Ausfall, wollte die RNZ von Glöckner wissen? "Sein Ausfall tut uns natürlich weh. Er war zuletzt in einem richtig guten Flow. Ich hoffe, Marcel wird uns vor dem Fernseher die Daumen drücken."

Wann er nach seiner schweren Gehirnerschütterung – die RNZ berichtete – wieder auf dem Rasen-Rechteck stehen kann, bleibt abzuwarten. Anfang kommender Woche soll Seegert mit leichten Ergometer-Einheiten beginnen. Glöckner: "Dann werden wir sehen, wie er darauf reagiert."

Ersetzt wird er wohl durch Jesper Verlaat, 24. Der Blondschopf ist ebenfalls eine Bank in der Abwehr, was er auch schon in der Zweiten Liga beim SV Sandhausen gezeigt hat. Eine weitere Alternative für die Innenverteidigung: Jan Just, 24.

Keine guten Neuigkeiten gibt es über Marcel Hofrath, 27, zu berichten. Der Defensiv-Mann hat sich am Dienstag im Training einen Außenbandriss zu gezogen. Auch Manfred Osei Kwadwo, 25, wird den Trip nach Magdeburg nicht mit antreten.

Anthony Roczen, 21, wird dabei sein. Vielleicht sollte man ihn im Bus auch nach vorne setzen: Er kennt den Weg wie seine Westentasche. In der letzten Saison spielte er noch für Magdeburg, jetzt gibt er am Alsenweg Gas. Gegen die U23 des FC Bayern zeigte er nach seiner Verletzung, was er kann. Mit seinem Gardemaß von 1,92 Meter ist er ein echter Brecher. Ein Kleiderschrank auf zwei Beinen. Ob’s am Samstag für die Startelf reicht? Pokerface Glöckner: "Eine Option dafür ist er sicher."