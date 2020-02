Von Michael Wilkening

Mannheim. Das Stadion ist ausverkauft, das Duell in der Dritten Liga zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern zieht großes Interesse auf sich. Beim Aufeinandertreffen der Erzrivalen aus dem Südwesten geht es für viele Fans um mehr als nur drei Punkte in der Tabelle. Deshalb befinden sich Klubs und Polizei in Alarmbereitschaft. "Wir wünschen uns, dass bei dieser Begegnung ausschließlich das sportliche Kräftemessen im Vordergrund steht", so Kevin Conrad und Carlo Sickinger, die Kapitäne beider Teams in einer gemeinsamen Erklärung.

Diese Hoffnung teilen auch die Vereine, die Sicherheitsorgane und die meisten der mehr als 23 000 Zuschauer, die am Samstag (14 Uhr) im Carl-Benz-Stadion dabei sein werden. Dennoch bereiten sich Klubs und Polizei auf viel Arbeit vor, um Ausschreitungen vor oder im Stadion zu verhindern. Auch wenn gegenseitige Provokationen wie vor dem Hinspiel – vermutlich hatten Mannheimer Anhänger am Elf-Freunde-Kreisel in Kaiserslautern einigen Figuren den Kopf abgeschlagen und Fans des FCK ein mit Anti-Waldhof-Tiraden beschmiertes Schwein am Carl-Benz-Stadion ausgesetzt – bislang ausgeblieben sind, sind die beteiligten Parteien alarmiert.

Die Waldhöfer haben für den Samstag knapp 300 Personen im Ordnungsdienst im Einsatz, mehr waren es bei einem Spiel der Blau-Schwarzen noch nie. Der Sicherheitsdienstleister des SVW ist die Firma CDS, die auf strenge Kontrollen an den Stadiontoren setzt, um zu verhindern, dass Pyrotechnik in den Innenraum gelangt.

"Ich bitte die Zuschauer, frühzeitig anzureisen, weil es zu Wartezeiten am Eingang kommen kann", sagt Markus Kompp. Der Geschäftsführer setzt auf die Kontrollen am Einlass, ist aber trotzdem davon überzeugt, dass nicht alles verhindert werden kann: "Die Leute tragen Dinge am oder im Körper."

Die Ultra-Szene hat es zuletzt trotz aller Vorkehrungen geschafft, Pyrotechnik ins Stadion zu bekommen. Es ist also davon auszugehen, dass zumindest Rauchtöpfe abgefackelt werden – so wie im Hinspiel im Fritz-Walter-Stadion. Darüber hinaus gab es in der Arena vor, während und nach den 90 Minuten allerdings keine besonderen Vorkommnisse. Darauf setzt Kompp auch diesmal. "Wir hoffen, dass es ruhig bleibt und sind in enger Abstimmung mit den Sicherheitspartnern."

Die Polizei bereitet sich ebenfalls auf die als "Hochrisikospiel" eingestufte Partie vor. Die Mannheimer Behörde wird, wie bei solchen Spielen üblich, von der Bundespolizei unterstützt. Vor allem die Anreise der Fans aus Kaiserslautern wird von den Einsatzkräften genauestens überwacht.

Präzisere Informationen möchte die Mannheimer Polizei aber nicht nach außen dringen lassen. "Wir befinden uns nach wie vor in der Planungsphase. Zu Einzelheiten können wir leider keine Stellung nehmen, da diese taktische Konzepte der Einsatzkräfte betreffen", erklärte ein Polizeisprecher.

Keine Angaben machte die Polizei deshalb zu der Tatsache, dass die FCK-Fans sich am Berliner Platz in Ludwigshafen treffen wollen, während ein großer Teil der Waldhof-Fans sich am Mannheimer Schloss auf die Partie einstimmen möchte. Damit befinden sich beide Fangruppen nur wenige hundert Meter Luftlinie voneinander entfernt.

Update: Dienstag, 25. Februar 2020, 18.35 Uhr