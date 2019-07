Mannheim. (mwi) Am Mittwoch beginnt vor dem Landgericht Mannheim ein Prozess gegen Rüdiger Lamm, den ehemaligen Berater des SV Waldhof, und zwei weitere Mitangeklagte. Es geht um den Vorwurf des Betruges und der Beihilfe zum Betrug im Zusammenhang mit dem Bau des 2009 eröffneten Jugendförderzentrums des SVW vor knapp 13 Jahren.

Ob Lamm morgen mit einem guten Gefühl oder einem nervösen Magen das Landgericht betreten wird, ist unklar. "Bitte wenden Sie sich an meinen Anwalt", sagte der Manager der RNZ.

Wobei die Bezeichnung Manager im Grunde nicht richtig ist, denn der heute 70-Jährige trat in seiner Zeit beim SVW zwar nach außen hin als solcher auf, hatte offiziell aber nur einen Honorarvertrag als Berater und war deshalb nicht berechtigt, Verträge zu schließen oder Geldgeschäfte abzuwickeln.

Es waren wilde Zeiten, die der SV Waldhof erlebte, als Lamm zwischen 2006 und 2008 tätig war. Der Klub spielte in der Regionalliga und schwebte dauerhaft am Rande der Zahlungsunfähigkeit. Es war für die Waldhöfer ein Segen, dass Anpfiff ins Leben e.V. dem Traditionsverein die Mittel zum Bau eines Jugendförderzentrums zur Verfügung stellte. Etwa 1,2 Millionen Euro waren für einen Funktionsbau vorgesehen.

Lamm soll laut Anklage Ende 2006 nach Möglichkeiten gesucht haben, die zweckgebundenen Spenden zweckwidrig dem SVW und sich selbst zukommen zu lassen. Mithilfe eines Generalunternehmers wurde ein Angebot zur Errichtung des Gebäudes in Höhe von 1,15 Millionen Euro vorgelegt.

Vom Differenzbetrag zum tatsächlichen Baupreis, der 665.000 Euro betrug, sollten 100.000 Euro an Lamm und 50.000 an die Mitangeklagten Achim P. und Bogoljub M. zurückfließen, 300.000 sollten über Sponsoringverträge an den SV Waldhof fließen.

Die Mitangeklagten kannte Lamm aus seiner Zeit als Manager der Offenbacher Kickers. Etwa 190.000 Euro, so ergeben die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, flossen über Sponsoringverträge an den SV Waldhof, 69.500 sollen für angebliche Beraterverträge an Lamm gegangen sein, je 15.000 Euro an die Mitangeklagten. Die Verwendung und der Verbleib der Differenzsumme von 138.500 Euro habe bislang nicht ermittelt werden können.

Während ihrer Nachforschungen soll die Staatsanwaltschaft beim SV Waldhof nach Informationen der RNZ einen Bauantrag für das Funktionsgebäude gefunden haben, der vom damaligen Vereins-Präsidenten Hans-Joachim Bremme unterschrieben wurde, in dem allerdings kein Betrag hinsichtlich der Wertigkeit der zu bauenden Immobilie eingetragen wurde. Auf der Abschrift des Bauantrages, der der Stadt vorliegt, ist hingegen die Summe von etwa 665.000 Euro eingetragen.

Anpfiff ins Leben e.V. möchte sich vor dem Prozess nicht detailliert äußern. "Anpfiff ins Leben war beim Bau des Förderzentrums nicht involviert und hat erst nach Fertigstellung die Räume als Nutzer bezogen", heißt es in einer Erklärung.

Fakt ist aber, dass beispielsweise die Duschräume in dem Funktionsgebäude ursprünglich weder Fenster hatten, noch mit einer Lüftungsanlage ausgestattet wurden. Erst nachträglich wurde eine Lüftung eingebaut, nachdem es zu Schimmelbildung gekommen war.

An anderen Stellen gibt es innen und außen am Gebäude deutliche Zeichen für Verschleiß. Es ist die Aufgabe der Staatsanwaltschaft, herauszuarbeiten, ob dies Indizien für die mangelhafte und kostengünstige Erstellung des Gebäudes sind.