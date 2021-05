Von Daniel Hund

Mannheim. 47. Nein, das ist nicht die Lieblingszahl von Patrick Glöckner. Aber eine, die ihn schon die ganze Saison begleitet. Wann immer der Trainer des SV Waldhof auf das Saisonziel angesprochen wurde, kramte er sie meist grinsend heraus. Weil 47 Punkte in der Dritten Liga gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt sind, weil das große Zittern dann vorbei ist. Seit Montag, seit dem 3:2-Torspektakel gegen Halle, sind es nun sogar 48.

Die Mission ist also erfüllt, Beine hochlegen angesagt. Denkste. Nicht mit Glöckner, der will mehr, vielleicht sogar noch auf einen einstelligen Tabellenplatz klettern. Derzeit sind die "Buwe" mit einem Zähler Rückstand auf Viktoria Köln Zehnter.

"Der neunte Platz wäre eine sehr schöne Sache für uns", grinst der 44-Jährige, "gelingt uns das nicht, hätten wir aber trotzdem eine gute Saison gespielt."

Die letzten beiden Hürden: Verl auswärts und Uerdingen zuhause. Und die wird der SVW anders bearbeiten als zuletzt. Es wird rotiert. Klar ist schon jetzt, dass am Samstag, 14 Uhr, in Verl zwischen den Pfosten gewechselt wird. Timo Königsmann rückt auf die Bank, macht Platz für Jan-Christoph Bartels. Weitere Wechsel sind angedacht, werden aber nicht verraten. Glöckner, der Taktikfuchs: "Ein bisschen wollen wir Verl schon noch überraschen."

Die Idee dahinter ist klar: Der Trainer will Spielern eine Chance geben, die sich noch für einen neuen Vertrag empfehlen möchten und zugleich bewährte Kräfte schonen. Denn ein Highlight steht ja noch an: Am 29. Mai steigt der Nachbarschafts-Showdown im Finale des badischen Pokals gegen Walldorf. Der Sieger zieht in den DFB-Pokal ein und kassiert dann ordentlich ab.

Aber ist rotieren da wirklich die richtige Marschroute? Das könnte den Rhythmus brechen. Glöckner weiß um dieses Problem, sagt: "Wir werden natürlich darauf schauen, dass wir für das Finale entsprechend eingespielt sein werden."

Gut möglich, dass Marco Schuster, 25, dann zum Endspiel-Held wird. Denn vom Waldhof hat der Mittelfeld-Abräumer offenbar noch lange nicht genug. Obwohl sein Wechsel zum Zweitligisten Paderborn fix ist und die Leiste nach wie vor etwas zwickt, ist Schuster wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Verl kommt aber wohl noch zu früh, dort müssen es andere richten. Und die haben eine harte Nuss zu knacken. Der Aufsteiger ist vielleicht die Überraschungsmannschaft in dieser Saison. Als Siebter steht man super da, überzeugt vor allem in der Offensive. Satte 65 Tore sprechen für eine echte Torfabrik. Glöckner schwärmt: "Sie arbeiten aggressiv gegen den Ball. Wir müssen über 90 Minuten eine sehr gute Leistung und viel Mentalität zeigen."

Themenwechsel: Der SVW hat die Zulassung zur Drittligasaison 2021/2022 vom DFB erteilt bekommen. "Wir freuen uns sehr über den reibungslosen Ablauf im Zulassungsverfahren", sagt Christian Beetz, der Aufsichtsratsvorsitzende des SV Waldhof, "die generell positive Entwicklung der vergangenen Jahre ist für uns eine Bestätigung der geleisteten Arbeit. Diesen Weg möchten wir fortführen."