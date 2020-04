Von Michael Wilkening

Mannheim. Es wurde intern gestritten, heiß diskutiert und die Abstimmung nach drei Stunden offenbarte die Zerrissenheit innerhalb der Dritten Fußballliga. Dennoch gab es eine knappe Mehrheit von Klubs, die sich Montagabend für eine Saisonfortsetzung mit Geisterspielen aussprach.

10:8 lautete das Ergebnis der Befragung am Ende einer Videokonferenz, zwei Vereine enthielten sich. Analog zu den beiden Bundesligen wartet die Liga, deren Durchführung dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) obliegt, jetzt auf eine Entscheidung der Politik, die am Donnerstag bei einer Ministerpräsidenten-Konferenz auch über die Pläne des Profifußballs sprechen und festlegen könnte, ob und unter welchen Voraussetzungen gespielt werden darf. Der SV Waldhof Mannheim gehört weiterhin zu den Klubs, die sich für einen Abbruch der Spielzeit starkmachten.

"Wir wollen sportlich aufsteigen – wenn Politik und DFB einen Spielbetrieb zulassen", sagte am Abend Michael Klatt, Geschäftsführer des aktuellen Tabellenführers MSV Duisburg. Gleichzeitig erklärte er: "Sollte die Spielzeit 2019/20 abgebrochen werden, erwarten wir, als Tabellenführer nach über zwei gespielten Dritteln in der neuen Spielzeit in der 2. Bundesliga an den Start zu gehen." Sollten die politischen Entscheider gegen eine Fortsetzung der Saison in der Dritten Liga sein, pochen die Duisburger darauf, dass die Tabelle nach dem 27. Spieltag gewertet wird. Meister und Zweitplatzierter müssten nach Meinung der Meidericher in diesem Fall aufsteigen, während der Abstieg ausgesetzt werden soll.

Von einer solchen Konstellation würde auch der SV Waldhof profitieren, der hinter den Duisburgern Zweiter ist. "Wir sind unserer Linie treu geblieben", erklärte SVW-Geschäftsführer Markus Kompp: "Wir haben uns gegen eine Fortsetzung der Saison ausgesprochen, auch über den 30. Juni hinaus." Die Mannheimer hatten ihre Haltung zuletzt auch mit einem Todesfall nach einer Corona-Erkrankung im Umfeld der Mannschaft begründet. Ende März war der Vater eines Spielers am Covid-19-Erreger verstorben. Ob und wann die Waldhöfer in den Trainingsbetrieb einsteigen können, ist aktuell noch unklar. Ein Beschluss des Landes Baden-Württemberg erlaubt Übungseinheiten im Fußball derzeit nur für Erst- und Zweitligisten.

Unklar ist im Augenblick, ob es an allen Spielorten möglich wäre, Spiele durchzuführen. Bernd Wiegand, Oberbürgermeister von Halle, hat Geisterspielen in der Stadt vorerst eine Absage erteilt. Wiegand sagte laut der Mitteldeutschen Zeitung, dass es "eine Sonderstellung des Fußballs" hinsichtlich der Lockerungsmaßnahmen nicht geben werde. Geisterspiele seien nach aktuellem Stand "mit den vorgegebenen Regeln zu Abstand und Sicherheit nicht zu verantworten".

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich gemeinsam mit dem SV Meppen bei der Abstimmung enthalten. "Die Beantwortung offener Fragen bezüglich der rechtlichen Voraussetzungen und Konsequenzen einer Fortführung der Saison über den 30. Juni 2020 hinaus ist für den 1. FC Kaiserslautern elementar und die Grundvoraussetzung für eine finale Zustimmung", heißt es in einer Mitteilung der Pfälzer. Die Mehrheit der Klubs befürwortet ein Saisonende zum 30. Juni. Ein Grund dafür sind steuerrechtlichen Bedenken, weil das Wirtschaftsjahr der Profivereine an das reguläre Saisonende gekoppelt ist. In der Beschlussfassung des DFB ist offengehalten, ob die Saison bis dahin beendet wird. Das warf bei einigen Vereinen Fragen auf.

Nach einem Präsidiumsbeschluss des DFB gibt es keine Fragen mehr, wie der Solidaritätsbeitrag der Deutschen Fußballliga (DFL) verwendet wird.

Jedem Drittligist wurde die Zahlung von 300.000 Euro in Aussicht gestellt, nach Angaben von DFL-Chef Christian Seifert ohne Bedingungen.

"Aus diesem Topf sollen zunächst die ansonsten durch die Klubs unmittelbar zu tragenden Kosten für die Testungen zentral gezahlt werden. So sieht es ein Beschluss des DFB-Präsidiums vor, der einstimmig getroffen worden ist", heißt es in einer DFB-Mitteilung.