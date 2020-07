Von Daniel Hund

Heidelberg. Gute Laune. Jesper Verlaat, 24, scheint sie häufiger zu haben. Der Neu-Profi des SV Waldhof ist einer, der gefühlt immer lacht. Und wenn er lacht, ist sein ganzes Gesicht in Bewegung. Eine kleine Kostprobe gibt’s für die Anhänger der Blau-Schwarzen auf seinem Instagram-Account. Dort hat der Niederländer ein kurzes Video hochgeladen, grinst und sagt: "Servus Mannheim-Fans, ich bin jetzt einer von euch und ich habe richtig Bock auf die neue Saison."

Im Hintergrund ist die Otto-Siffling-Tribüne, die Kultstätte des Mannheimer Carl-Benz-Stadions, zu sehen. Verlaat selbst ist dick eingepackt, trägt Pulli und Jacke.

Mittlerweile ist eher die Badehose angesagt: Neun Tage Portugal. Sonne. Meer. Strand. Urlaub? Nicht nur: "Meine Familie lebt dort und wegen Corona hatte ich sie ewig nicht mehr gesehen", sagt er zur RNZ.

Rechts oben: Der stolze Neu-Waldhöfer mit seinem Berater Jan Dreyer am Alsenweg. Rechts unten: Auf die Fans der Blau-Schwarzen ist der Niederländer besonders gespannt. Foto: privat

Für ihn ist es die Ruhe vor dem Sturm. Denn bald hat Verlaat viel vor. Mit dem SVW will er Erfolge feiern. Angebote soll es auch aus der Zweiten Liga gegeben haben. Warum also der Schritt zurück in die Dritte Liga? "Weil mich die Gespräche mit dem Sportlichen Leiter Jochen Kientz überzeugt haben. Er hat sich wirklich sehr um mich bemüht."

Und da war noch ein anderes Argument. Ein bald 30 Jahre alter Betonklotz: "Als ich das erste Mal durch den Spielertunnel im Carl-Benz-Stadion gelaufen bin, habe ich mir nur gedacht: Wahnsinn! Ich hatte da wirklich eine richtige Gänsehaut", verrät der Innenverteidiger.

Und das – wohlgemerkt – ohne Zuschauer. Ohne die bebende Otto-Siffling-Tribüne. "Mit den Fans im Stadion wird das natürlich nochmals besser werden. Aber ich habe da auch schon das eine oder andere Video mit Zuschauern im Netz gefunden", lacht Verlaat, "im Vergleich zu Sandhausen ist das natürlich nochmal eine andere Hausnummer."

Von Sandhausen nach Mannheim – umziehen muss man da eigentlich nicht. Verlaat macht es trotzdem. Die Wohnungssuche läuft. Er will einen kompletten Neuanfang, alles hinter sich lassen.

Hört sich fast nach einer Flucht an, die ist es aber nicht. Seine Zeit am Hardtwald möchte der Blondschopf nicht missen: "Die Jahre in Sandhausen haben mich weitergebracht. Ich konnte dort beide Seiten der Medaille kennenlernen."

Was er damit meint? Ein gutes und ein schlechtes Jahr. In der Saison 2018/2019 stand Verlaat als Neuzugang in 29 Zweitliga-Partien auf dem Rasen, letztes Jahr kam er nur noch auf drei Einsätze.

Mit etwas Abstand sagt er: "Mental hat mich gerade dieses zweite Jahr in Sandhausen stark gemacht. Man merkt, wie schnell es in beide Richtungen gehen kann und lernt Dinge einzuordnen."

Am Alsenweg soll ein neues Kapitel beginnen. Mit viel Sonne und wenig Schatten. Für ihn, aber auch für den Klub. Verlaat: "Ich möchte mich spielerisch und charakterlich weiterentwickeln und das Bestmögliche für den Verein rausholen." Über konkrete Ziele zu sprechen, vermeidet er. Die Dritte Liga sei jedes Jahr aufs Neue unvorhersehbar, sagt er. "Aber natürlich wollen wir die letzte Saison bestätigen."

Helfen kann er dabei. Denn Verlaat hat viele Vorzüge. Er ist kein knüppelharter Ausputzer, der nur auf Zerstören aus ist, nein, er kann auch mit dem Ball umgehen. Sein Pass-Spiel, sein Auge, sein Tempo, seine Führungs-Qualitäten. Der SVW hat sich da einen geangelt, den Jochen Kientz nicht umsonst als "wichtigen Baustein" bezeichnet hat.

Die Fans wird’s freuen. Und wer weiß, vielleicht geht es am Ende ja sogar zusammen hoch in die Zweite Liga.

Gut gelaunt natürlich.