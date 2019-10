Mannheim. (dpa) Der SV Waldhof Mannheim hat den möglichen Sprung auf einen Aufstiegsplatz verpasst und das Spitzenspiel gegen den Halleschen FC 0:4 (0:2) verloren. Die Mannheimer zeigten vor 9959 Zuschauern eine gute Leistung, scheiterten aber an der eigenen Chancenverwertung und der Klasse des neuen Tabellenführers. "In der ersten Halbzeit war es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Halle hatte dann das nötige Glück in Führung zu gehen. Der Doppelschlag war hart für uns," beschrieb Bernhard Trares das Spiel auf der Pressekonferenz. "Ich kann meiner Mannschaft wenig Vorwürfe machen, wir haben gegen den bisher besten Gegner dieses Jahr viel investiert. Wenn wir nach Wiederanpfiff den Anschluss machen, dann gehen wir glaube ich nicht als Verlierer vom Feld. Insgesamt war es ein verdienter Sieg für Halle obwohl es auch Unentschieden ausgehen kann."

Der HFC ging mit einem Doppelschlag von Jonas Nietfeld (45.) und Pascal Sohm (45.+2) unmittelbar vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel schossen Terence Boyd (74.) und Felix Drinkuth (80.) den klaren Erfolg für Halle heraus. Die Mannheimer hatten ein halbes Dutzend klarer Möglichkeiten, aber unter anderem scheiterte Gianluca Korte in der 42. Minute an Halle-Keeper Kai Eisele. In der 46. Minute traf Kevin Koffi mit einem Kopfball nur die Latte. Die Hallenser waren deutlich effektiver und siegten deshalb verdient. "Ich habe ein sehr intensives Spiel gesehen," so der Trainer der Gäste Torsten Ziegner nach dem Abpfiff. "Die beiden Tore vor der Halbzeit haben uns extrem gut getan. Nach der Halbzeit waren wir effektiv bei unseren Kontern. Am Ende gehen wir verdient als Sieger vom Platz, obwohl das Ergebnis deutlich knapper sein könnte." Rückkehrer Kevin Conrad richtete den Blick nach vorne: "Wir müssen jetzt erstmal runterkommen, das Spiel analysieren und die Sachen herausheben, die wir gut gemacht haben."

Wegen des Terroranschlags in Halle/Saale mit zwei Toten am 9. Oktober spielten beide Teams mit Trauerflor.