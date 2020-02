Mannheim. (rodi) Das Stadion wird "brennen". So viel ist klar, wenn am Samstag um 14 Uhr der SV Waldhof Mannheim auf den 1. FC Kaiserslautern trifft. Das Kurpfalzderby hat zwar noch keine lange Historie, aber es ist dennoch nicht weniger brisant wie das Revierderby Schalke 04 gegen Borussia Dortmund oder das Frankenderby 1. FC Nürnberg gegen die SpVgg Greuther Fürth. Mehrere Hundertschaften der Polizei werden in Mannheim im Einsatz sein, um die verfeindeten Fangruppen auseinander zu halten. Das Spiel ist mit 23.157 Zuschauern schon seit Anfang der Woche ausverkauft.

Die "Polizei" im Waldhof-Strafraum spielen wird am Samstag wieder Michael Schultz. Der beinahe zwei Meter große Abwehrhüne verpasste bislang keines der 25 Ligaspiele und hielt im wahrsten Sinne des Wortes immer den Kopf hin, auch wenn es manchmal sehr schmerzhaft endete. "In Meppen hat es richtig geknallt", erinnert sich der gebürtige Pfälzer aus Landau schmunzelnd an das erste Spiel nach der Winterpause, als er mit dem gegnerischen Stürmer zusammengerasselt war.

Mit seinem Ex-Club Kaiserslautern, von dessen U23 Ex-Waldhof-Trainer Kenan Kocak ihn vor vier Jahren nach Mannheim lotste, verbindet ihn heute nicht mehr viel. Nichts desto trotz musste er fast 50 Karten für Freunde und Familie besorgen. Auf die Frage, ob es sich überwiegend um Waldhof- oder Lautern-Fans handelt, antwortet er spontan: "Es sind Fans von mir." Sein jetziger Trainer Bernhard Trares sieht beim 26-Jährigen eine starke Entwicklung nach dem Aufstieg in die 3. Liga.

"Was mir besonders auffällt, ist, dass er körperlich einen enormen Schub nach vorne gemacht hat. In der letzten Saison hat er in den letzten zehn Minuten des Spiels etwas abgebaut. Er hat hart an sich gearbeitet und die Defizite in der Sommerpause komplett aufgeholt. Mit seiner Größe ist er natürlich eine Waffe sowohl offensiv als auch defensiv", sagte er.

Der Trainer prophezeit nicht nur Schultz, sondern der gesamten Defensivabteilung einen arbeitsreichen Tag. "Der FCK hat eine starke Offensive. Die drei Spieler vorne stehen alleine für 27 Torbeteiligungen. Das sagt alles aus", so Trares, der genau weiß, dass die Chancen auf einen Heimsieg steigen, wenn es gelingt, Florian Pick, Christian Kühlwetter und Timmy Thiele an die Kette zu legen.

So oder so erwartet der Mannheimer Coach einen hoch motivierten Gegner. Der krisengeschüttelte FCK, der nicht nur sportlich, sondern auch finanziell vor einer ungewissen Zukunft steht, könne mit diesem Spiel die Stimmung drehen. "Sie sind brutal kampfstark und werden natürlich erst recht gegen uns alles reinhauen", vermutet Trares. Für sein eigenes Team gelte es, an die zweite Halbzeit vom Duisburg-Spiel anzuknüpfen. Beim Tabellenführer machten die "Buwe" aus einem 0:2-Rückstand noch einen 3:2-Sieg. "Ein Wahnsinn, dass wir da noch gewonnen haben", leuchten bei Schultz auch fast eine Woche später immer noch die Augen.

Der SV Waldhof bittet derweil wegen des hohen Zuschaueraufkommens um eine frühzeitige Anreise und macht dies den Fans auch schmackhaft. Vor dem Spiel werden ab 11.15 Uhr insgesamt 600 Liter Freigetränke ausgeschenkt. Jeweils 100 Liter Bier und alkoholfreie Getränke werden an den Ständen an der Ost- und Südtribüne sowie im Gastbereich auf der Westtribüne ausgegeben.