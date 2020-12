München. (rodi) Man kann es wohl eine historische Niederlage nennen, denn seit dem Aufstieg in die 3. Liga hat der SV Waldhof noch nie so hoch verloren wie an diesem Samstag beim TSV 1860 München. Beim 5:0 (3:0)-Sieg der Münchner Löwen wurden die Mannheimer regelrecht abgeschossen. Sascha Mölders schnürte in der ersten Halbzeit einen Hattrick (3., 24., 27.) und Phillipp Steinhart sorgte nach der Pause zunächst mit einem verwandelten Handelfmeter (54.) und später mit dem 5:0 (71.) für den Endstand.

"Wir waren heute nicht in der Lage, gegen eine solche Mannschaft mitzuhalten. Es gibt auch mal Spiele im Jahr, die schenkst du ab und weißt nicht, wo du mit der Analyse anfangen sollst", meinte ein frustrierter Waldhof-Coach Patrick Glöckner nach dem Abpfiff. Konnte der 44-Jährige in allen bisherigen Saisonspielen darauf verweisen, dass man seine Torchancen oft ungenutzt ließ, war es im Grünwalder Stadion so, dass man praktisch keine Torchancen hatte. Wenn es dann doch einmal vor dem Löwentor gefährlich wurde, dann nur mit gütiger Mithilfe des Gegners. So bekam TSV-Keeper Hiller einen scharf hereingetretenen Eckball von Marcel Hofrath nicht unter Kontrolle, doch kein Waldhöfer stand bereit, um den Fehler zu nutzen (18.). Und in der 68. Minute war Hiller richtig gefordert, als er einen Kopfball seines eigenen Abwehrspielers noch über die Latte lenkte.

Die Bilder zum Waldhof-Auftritt in München







































Die Münchner hätten sich sogar den einen oder anderen Gegentreffer leisten können, denn vorne hatten sie mit Mölders einen Torjäger, der vor dem generischen Kasten nicht lange fackelt und den Gästen in Sachen Effizienz eine Lehrstunde erteilte. Schon früh konnte der 35-jährige Routinier seinen ersten Treffer bejubeln. Einen langen Ball fast von der Mittellinie in Richtung Strafraum, nahm er gekonnt mit der Brust an, nachdem er seinen Gegenspieler abgeschüttelt hatte. Das Tor gegen den machtlosen Keeper Jan-Christoph Bartels war dann nur noch Formsache (3.). Bartels war an diesem Tag trotz der fünf Gegentreffer der einzige Waldhöfer mit Normalform, so komisch es auch klingen mag. Auch das 2:0 durch Mölders Kopfball, als die Zuordnung beim SVW fehlte, war für ihn nicht zu halten (24.). "Nach dem 0:2 ist viel zusammengefallen. Wir waren komplett verunsichert. Es fehlten Führungsspieler und deren ordnende Hand", sah Glöckner schon zu diesem Zeitpunkt kein Land mehr für seine Elf. Nur drei Minuten nach seinem zweiten Treffer machte Mölders mit dem 3:0 den Hattrick perfekt (27.). Steinharts beide Treffer nach der Pause (54., 71.), der erste war ein verwandelter Handelfmeter, entsprachen dem Spielverlauf. Für Waldhof war es das vierte Auswärtsspiel in Folge ohne eigenen Torerfolg.

Am kommenden Dienstag steht beim Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching wohl nur Spielmacher Arianit Ferati aus dem Kreis der in München vermissten Leistungsträger wieder zur Verfügung. Danach geht es vor Weihnachten noch zum Halleschen FC. Im Heimspiel gegen die Saalestädter kassierte man im letzten Jahr die bislang höchste Drittliganiederlage (0:4). Viel besser lief es auch im Rückspiel nicht. Die 0:3-Pleite bedeutete im Juni das Ende einer Mammutserie, denn über zwei Jahre lang war der SVW auf des Gegners Platz ungeschlagen geblieben. Von solch einer Serie sind die "Buwe" seit dieser Woche meilenweit entfernt. Die Aussichten für einen positiven Jahresabschluss könnten momentan kaum schlechter sein.

München: Hiller - Willsch, Moll, Salger (55.Belkahia), Steinhart - Erdmann - Lex (72.Knöferl), Tallig, Neudecker, Greilinger - Mölders (86.Durrans)

SV Waldhof: Bartels - Gohlke, Seegert, Hofrath - Costly (77.Just), Saghiri (46.Jurcher), Ünlücifci, Donkor - Garcia, Boyamba (46.Osei Kwadwo) - Martinovic

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Mölders (3., 24., 27.), 4:0, 5:0 Steinhart (54., HE, 71.)

Schiedsrichter: Stegemann (Bonn)

Die Stimmen zum Spiel:

Patrick Glöckner, Waldhof-Trainer: "Sie haben es heute sehr gut gespielt. Natürlich hatten wir viele Ausfälle zu kompensieren. Trotzdem war ich mir sicher, dass wir mit der Mannschaft genug Galligkeit und Spielfreude an den Tag bringen, um hier mithalten zu können. Das frühe 1:0 war viel zu einfach und wird durch einen Stürmer wie Sascha Mölders gnadenlos bestraft. Wir haben nie die richtige Ballruhe gefunden, konnten nie Druck auf die Ballführenden ausüben, bekommen dann eine Standardsituation gegen uns, die zum 2:0 für die Heimmannschaft führt. Nach dem 0:2 ist viel zusammengefallen. Wir waren komplett verunsichert. Vor der Pause ist gar nichts mehr zusammengelaufen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren wir dann viel griffiger. Leider haben wir rucki-zucki mit dem Elfmeter den Deckel draufgesetzt bekommen. Da war das Kind endgültig in den Brunnen gefallen. Wir waren heute nicht in der Lage, gegen eine solche Mannschaft mitzuhalten. Für uns geht es jetzt darum, das Spiel schnell aus dem Kopf herauszubekommen. Das ist eine Niederlage, die darf uns so – und in der Höhe schon gar nicht – niemals passieren. Wir müssen wieder in die Spur finden."

Michael Köllner, Trainer TSV 1860 München: "Es war ein wichtiger Sieg, vor allem für die Mannschaft, die sie sich heute mal für ihren Aufwand belohnt hat." Es war eine starke Anfangsphase, nicht nur, wie wir das 1:0 gemacht haben, sondern auch, dass wir drangeblieben sind und das Spiel – im Gegensatz zu letzter Woche – früh eingetütet haben. Wir waren bis zum Schluss gierig und immer kurz davor, ein weiteres Tor zu erzielen. Das war der Schlüssel. Wir hatten noch weitere gute Chancen, sind in die Englische Woche mit einem sehr deutlichen Sieg gestartet. Das freut mich. Wir genießen das Heute, beginnen aber bereits morgen mit der Vorbereitung auf Kaiserslautern. Sascha Mölders ist heute als Kapitän vorangegangen und hat der Mannschaft mit seinen drei schnellen Toren und der Vorlage zum 4:0 geholfen. Am Ende war es aber eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben defensiv kaum was zugelassen, obwohl die Standards von Mannheim sehr gefährlich sind. Aus dem Spiel heraus haben wir die Partie gut kontrolliert und über Mölders immer wieder angeschoben und aufs nächste Tor gedrängt."

Rafael Garcia, Waldhof-Spieler: "Wir haben in der ersten Halbzeit komplett geschlafen. Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht und waren im Ballbesitz zu nervös. Wir wurden mit den drei Toren bitter bestraft und hätten sogar noch höher zurückliegen können."

Marcel Costly, SVW-Spieler: "Man braucht heute nicht viel sagen. Wir haben verdient verloren. Am Dienstag gegen Unterhaching brauchen wir mehr Körpersprache, Überzeugung und Selbstbewusstsein. Wir müssen in das Spiel gehen mit dem absoluten Willen, gewinnen zu wollen."

Marcel Seegert, Kapitän des SV Waldhof: "Das war heute eine richtige Klatsche. Wir müssen das knallhart analysieren." rodi

Update: Sonntag, 13. Dezember 2020, 19.15 Uhr