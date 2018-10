Hamburg. (dpa/lsw) Der SV Sandhausen kommt in der 2. Fußball-Bundesliga nicht aus dem Tabellenkeller und hat auch beim FC St. Pauli durch zwei späte Gegentore verloren. Vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion gab es am Sonntag eine 1:3 (0:1)-Niederlage. Die Treffer erzielten Dimitrios Diamantakos (17.), Sami Allagui (90.) und Christopher Buchtmann (90.+4) für St. Pauli sowie Kevin Behrens (73.) für die Gäste.

Die Gastgeber hatten früh das Kommando übernommen und die mit einer Fünferkette agierenden Sandhäuser in die Defensive gedrängt. Vor allem Jeremy Dudziak nutzte seine Freiräume. Der Rechtsverteidiger bereitete auch das 1:0 vor, als der Ball nach seiner Flanke vom Schienbein des freistehenden Diamantakos ins Tor prallte.

St. Pauli zog sich in der Folge zurück und wurde bestraft. In der 73. Minute erzielte Behrens das verdiente 1:1. Mit Kontern in der Endphase sicherten Allagui und Buchtmann den glücklichen Sieg.