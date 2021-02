Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Am nächsten Montag wird Gerhard Kleppinger 63. In diesem Alter gehen manche in Rente, andere freuen sich auf die Zeit mit Kreuzfahrten und Kreuzworträtseln. Für "Kleppo" trifft dagegen – leicht verändert – das Lied von Udo Jürgens zu: Mit 63 fängt das Leben an.

Gewinnt der SV Sandhausen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) das Kellerduell gegen den VfL Osnabrück, dann ist ein Cheftrainer-Vertrag auf dem Gabentisch wahrscheinlich. Der seitherige Co-Trainer hat zwar das Spiel in Paderborn verloren, aber jede Menge Kredit gewonnen. Jürgen Machmeier, spontan, wie man ihn kennt, verkündete gleich nach dem Abpfiff: "Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits bleiben bis zum Heimspiel gegen Osnabrück definitiv unsere Trainer." Der Präsident: "Ich habe in Paderborn viel von dem gesehen, was uns in unserer guten Zeit ausgezeichnet hat."

Man habe noch mit keinem anderen Fußballlehrer gesprochen und werde das vorerst auch nicht tun, versicherte der 60-jährige Unternehmer. Seine Entscheidung ist – nach den Eindrücken von Paderborn – nachvollziehbar. Denn: Was soll ein Externer den Profis kurz vor Saisonende noch beibringen? Fußball spielen können sie. Häufig sogar besser als der Gegner. In vier der zurückliegenden sieben Spielen gingen die Sandhäuser in Führung. Hoch verdient. Um am Ende zu verlieren.

Nicht die Beine sind das Problem, sondern die Birne.

Das Risiko eines erneuten Trainerwechsels muss man nicht eingehen. Das könnten auch K + K hinkriegen. Der Sky-Kollege Sven Haist verweist auf beeindruckende Zahlen. Kleppinger hat es in einem knappen halben Jahrhundert auf 1 408 (!) Profispiele gebracht. 645 als Spieler, 370 als Cheftrainer und 393 als Assistent. Wenn man Erfahrung mit Einfühlungs-Vermögen gleichsetzt, ist er der Richtige. Wie "Kleppo", der sich in achteinhalb Jahren am Hardtwald das Beste von seinen fünf Chefs (Boysen, Schwartz, Kocak, Koschinat und Schiele) abgucken konnte, hat Stefan Kulovits (127 Spiele in sechs Jahren) Stallgeruch.

Die Fans, geplagt von der atemberaubenden Fluktuation im Profifußball, lieben Vereinstreue. Die neuen Alten haben Aufbruchstimmung erzeugt. Aber: Die Situation rechtfertigt keine großen Zuversicht. Die Spiele gegen Osnabrück und danach in Braunschweig sind wegweisend. Bei einer Niederlage am Sonntag würde der Abstand zum rettenden Ufer auf sieben Punkte wachsen. Das ist bei dann noch verbleibenden elf Spielen kaum noch aufzuholen. Der Relegationsplatz wäre die letzte Hoffnung.

Schlechte Lage – gute Laune. Es wird spannend, was am Ende der neunten Zweitliga-Saison Bestand hat.