Von Wolfgang Brück

Frankfurt. Die Nachrichten, die zur Zeit vom SV Sandhausen kommen, sind so erfreulich wie das Wetter im November. Seit vier Spielen ist der Zweitliga-Siebte sieglos, aus den letzten sechs Begegnungen holte man statt der 18 möglichen nur vier Punkte. Auch das Testspiel gestern Nachmittag bei Eintracht Frankfurt trug nicht dazu bei, Laune und Selbstvertrauen zu heben. Gegen eine B-Mannschaft des Bundesligisten - es fehlten zehn Nationalspieler und etliche verletzte Profis - gab es eine 3:5 (1:2)-Niederlage.

Damit warten die Kurpfälzer gegen den hessischen Erstligisten weiter auf ein Erfolgserlebnis. 2013 im Pokal mit 2:4 und danach in zwei Testspielen (0:1 und 1:3) gab es Niederlagen.

Kenan Kocak, dessen Leidensfähigkeit in letzter Zeit auf eine harte Probe gestellt wird, bemühte sich um Gelassenheit. "Besser fünf Gegentore im Freundschaftsspiel als am nächsten Freitag im Zweitliga-Derby bei Darmstadt 98", sagte der Trainer des SV Sandhausen. Der 36-jährige Fußballlehrer sprach von vier halben Eigentoren. Geschäftsführer Otmar Schork mahnte mehr Konzentration und weniger individuelle Fehler an.

Doch es war nicht alles schlecht am Riederwald, wo 500 Mitglieder des Kid-Clubs exklusiven Zutritt hatten und ansonsten lächerlich streng kontrolliert wurde. "Drei Tore gegen einen Bundesligisten muss man erst mal schießen", meinte Kocak. Von der Mannschaft, die mit dem 2:1 gegen Werder Bremen auf den siebten Platz kletterte, war gestern allerdings nur Marc Stendera dabei.

Immerhin, Sandhausen ließ nicht locker, lief letztlich aber vergeblich den Rückständen hinterher. Haji Wright traf kurz vor der Pause noch den Pfosten, von den Spielern aus der zweiten Reihe konnte sich Eroll Zejnullahu mit einem Kunsttor aus spitzem Winkel zum zwischenzeitlichen 1:1 empfehlen.

Daneben trafen Nejmeddin Daghfous zum 3:2 und Denis Linsmayer zum 4:3. Gut auch, dass Lucas Höler, der wegen einer Muskelverletzung zwei Wochen pausieren musste, hinterher feststellen konnte: "Ich bin wieder völlig fit."

Das kann man von Andrew Wooten, Korbinian Vollmann, Damian Roßbach, Mirco Born und Rick Wulle leider noch nicht sagen. Sie machten die Reise nach Frankfurt nicht mit. Auch Ersatz-Torwart Goran Karicic konnte seine Qualitäten nicht unter Beweis stellen. Das Knie.

Marcel Schuhen reagierte zweimal stark gegen Stendera und den Ex-Sandhäuser Danny Blum. Mutig richtete Sandhausens Nummer eins eine Kampfansage ins nahe Darmstadt: "Da wollen wir endlich wieder gewinnen."

Das will allerdings auch der seit sieben Spielen sieglose Bundesliga-Absteiger. Lilien-Abwehrspieler Marvin Mehlem ist überzeugt: "Am Freitag ist Sandhausen fällig." Das Derby wird um 18.30 Uhr am Böllenfalltor angepfiffen und direkt in Sky übertragen.

Fällig war diese Woche auch die Vertragsverlängerung mit Ausrüster Puma. Die Kooperation währt seit 20 Jahren und soll um fünf weitere fortgesetzt werden. Präsident Jürgen Machmeier spricht von einem "freundschaftlichen und vertrauensvollen" Verhältnis.

Zu den guten Nachrichten vom Hardtwald zählt auch: Gemeinsam mit dem FC St. Pauli und der Techniker Krankenkasse nahmen Fans des SV Sandhausen an einer "Weltverbesserer-Kampagne" teil. 700 Zahnbürsten und Zahnpasten wurden gesammelt und der Arbeiterwohlfahrt in Sandhausen übergeben.

SV Sandhausen: Schuhen - Gipson (46. Klingmann), Seegert, (46. Kister), Karl, (46. Knipping) Paqarada - Kulovits (46. Linsmayer), Zejnullahu (61. Vunguidica) - Ibrahimaj (46. Derstroff), Herrmann (46. Daghfous - Wright (46. Höler), Aygünes (46. Höler).

Tore: 1:0 (16.) Kamada, 1:1 (27.) Zejnullahu, 2:1 (37.) Kamada, 3:1 (47.) Hrgota, 3:2 (75.) Daghfous, 4:2 (77.) Hrgota, 4:3 (89.) Linsmayer, 5:3 (90.) Willems.