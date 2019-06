Von Claus Weber

Sandhausen. Am Hardtwald rollen die Bagger. An der Jahnstraße werden Glasfaserkabel verlegt. Der SV Sandhausen nutzt die Sommerpause, um sein Stadion aufzurüsten: Zur neuen Saison wird auch in der Zweiten Fußball-Bundesliga der Videobeweis eingeführt. "Wir brauchen künftig Mega-Bit-Leistungen", sagt Geschäftsführer Volker Piegsa, "wir stehen vor großen Herausforderungen."

Die neue Technik wird den SVS zwischen 150.000 und 200.000 Euro kosten, so genau kann Piegsa das nicht beziffern, weil die Gesamtkosten auf alle Vereine umgelegt werden. Im zweiten Vorbereitungsspiel, am 29. Juni (15 Uhr) gegen den Regionalligisten FSV Frankfurt, soll der Videobeweis erstmals getestet werden.

Bis dahin sind noch etliche Arbeiten zu erledigen. Noch steht der neue Kader nicht endgültig fest. Gestern konnte immerhin der sechste Neuzugang vorgestellt werden. Philip Türpitz (27) kommt ablösefrei vom Zweitliga-Absteiger 1. FC Magdeburg und erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag. "Er ist in der Offensive flexibel einsetzbar", sagte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca, "mit seiner Mentalität und seiner Spritzigkeit ist er für jeden Gegner unangenehm."

In der abgelaufenen Saison kam Türpitz auf 29 Einätze, erzielte sieben Tore; in den letzten fünf Partien musste er wegen einer Muskelverletzung aussetzen. In der Runde war er sogar auf 17 Treffer gekommen. Uwe Koschinat hatte Türpitz schon länger auf dem Schirm. "Er ist Vollstrecker und Vorbereiter und deshalb bin ich mir sicher, dass er unsere Offensive extrem bereichern wird."

Zumal Sandhausen das Ringen um seine besten Torjäger zu verlieren droht. Andrew Wooten ist bei Bochum und St. Pauli im Gespräch. "Wir wollen Andrew halten", sagte Kabaca, "aber er weiß, dass wir unsere Hausaufgaben machen und die Position nicht für ihn frei halten können."

Bei dem vom SC Freiburg ausgeliehen Fabian Schleusener steht die vom Bundesligisten geforderte Ablösesumme im Weg. "Es ist schwer für uns, da mitzugehen", erklärte der Sportliche Leiter, "deshalb ist eine Weiterverpflichtung eher unwahrscheinlich."

Dafür sieht es bei Philipp Förster nach einem Verbleib am Hardtwald aus. Für den Spielmacher wurden zwei Angebote von Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin abgegeben. "Berlin ist deutlich unter unserer Schmerzgrenze geblieben", sagte Kabaca, "die Tendenz geht dazu, dass Philipp bleibt."

Ein Innenverteidiger, ein defensiver Mittelfeldspieler und ein weiterer Torwart stehen noch auf der Wunschliste des SV Sandhausen. Platz ist noch im Kader. Bislang stehen zehn Abgänge fest. Florian Hansch, der ein halbes Jahr an Drittligist SV Wehen Wiesbaden ausgeliehen war, soll erneut für eine Saison ausgeliehen werden, mit dem zweiten Rückkehrer Mirco Born will man in die Vorbereitung starten.

Weitere Ab- und Zugänge stehen auch fest: Den bisherigen Haupt- und Trikotsponsor "Verivox" löst das Online-Wettportal "sunmaker" ab.

Unverändert bleiben dagegen die Ticket-Preise. Allerdings, kündigte Volker Piegsa an, sei beim einen oder anderen Spiel ein Top-Zuschlag möglich, um die höheren Aufwendungen für die Sicherheit aufzufangen. Die betrifft nicht die Dauerkarten, die ab 24. Juni in der Geschäftsstelle zu haben sind. Die bisherigen Dauerkartenbesitzer haben ein 14-tägiges Bestätigungsrecht, danach gehen die Tickets in den freien Verkauf. Den Zuschauerschnitt, der zuletzt bei rund 7000 lag, will man um 500 erhöhen. Das ist keine Utopie, die Spiele gegen Absteiger Stuttgart und Aufsteiger Karlsruhe dürften ausverkauft sein.

Der SV Sandhausen startet am 16. Juni in die Vorbereitung und absolviert drei Kurztrainingslager. Testspielgegner sind der FCA Walldorf (26. Juni, 18 Uhr), FSV Frankfurt (29. Juni, 15 Uhr), 1. FC Kaiserslautern (4. Juli, 18 Uhr, im pfälzischen Weingarten), Bahlinger SC und FC Nancy (6. Juli beim Kaiserstuhlcup in Bahlingen), Sonnenhof Großaspach (13. Juli) und 1. FC Saarbrücken (17. Juli) im Rahmen des Trainingslagers in Lautenbach im Schwarzwald.