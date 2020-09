Von Claus Weber

Sandhausen. Der SV Sandhausen wird gerne als Liga-Zwerg bezeichnet. In der Rolle des Favoriten ist der kleinste Zweitligist selten. Deshalb hat Uwe Koschinat vor dem Spiel in der ersten Runde des DFB-Pokals am Sonntag (15.30 Uhr) beim TSV Steinbach Haiger sein Augenmerk vor allem darauf gelegt, "die Sinne zu schärfen". "Wir haben die Mannschaft für die besondere Situation sensibilisiert", sagt der Coach. Die Aufgabe beim Regionalligisten gehen die Kurpfälzer genauso akribisch an wie jedes Zweitliga-Spiel. Ausschnitte aus vier Partien der Hessen, verriet Koschinat, habe sich seine Mannschaft auf Video angeschaut.

Grund, den Gegner zu unterschätzen, gibt es ohnehin nicht. Steinbach, das 2009 noch in der untersten Klasse kickte, ehe Bremsen-Hersteller Roland Kring Vollgas gab und den Verein durch sechs Aufstiege in sieben Jahren bis in die Vierte Liga führte, schloss die vergangene Runde als Vizemeister ab. "Das ist ein ganz besonderer Regionalligist mit großen Qualitäten", warnt Koschinat, "die sollten wir besser achten."

Das Sibre-Sportzentrum thront wie eine kleine Trutzburg auf einem Hügel in Haiger, den man von der A 65 aus gut erkennen kann. Etliche Teams sind schon daran gescheitert, die Festung zu erklimmen. Am letzten Samstag auch der FC-Astoria Walldorf (1:5).

"Steinbach hat einen kleinen Vorteil, weil es schon vier Pflichtspiele bestritten hat", sagt Koschinat. Den 1:0-Sieg im Finale des Hessen-Pokals gegen Ex-Zweitligist FSV Frankfurt hat er dazugezählt. Das Tor erzielte vor drei Wochen Sören Eismann. Der 32-jährige Mittelfeldmann schickte mit einem Doppelschlag letzte Woche auch Walldorf auf die Verliererstraße. "Er ist mit allen Wassern gewaschen", sagt Koschinat über Steinbachs Torjäger, "rustikal und torgefährlich." Überhaupt spiele die Mannschaft aus dem Lahn-Dill-Kreis einen "mannhaften Fußball". Aggressiv und kämpferisch.

Und: Sie verfügt über jede Menge Erfahrung. 18 Spieler aus dem 25er-Kader sind schon mal im DFB-Pokal angetreten. Eismann hat mit Carl Zeiss Jena vor fünf Jahren sogar mal den Hamburger SV rausgekickt. Eine Pokal-Erfahrung der anderen Art hat allerdings auch schon Steinbachs Spielmacher Christian März gemacht: Er trug bei der 0:6-Pleite gegen den SV Sandhausen vor zwei Jahren das Trikot von Rot-Weiß Oberhausen.

Ganz so leicht wie damals wird es der SV Sandhausen am Sonntag nicht haben. Steinbachs Geschäftsführer Matthias Georg bezeichnet den SVS zwar als "haushohen Favoriten", aber auch als einen "Gegner, bei dem wir einen ganz kleinen Funken Hoffnung haben, ihn ärgern zu können". Seine Marschroute: "Möglichst lange die Null halten und Nadelstiche setzen." Mit dieser Taktik haben die Steinbacher vor zwei Jahren fast den FC Augsburg aus dem Pokal geworfen. Mit 1:2 entging der Bundesligist nur knapp einer Blamage.

Immerhin darf der TSV auf die Unterstützung vieler Zuschauer hoffen. Weil eine neue Tribüne benutzt werden kann und Styropor-Matten angebracht wurden, erhöht sich die Kapazität auf fast 800 Besucher. Gäste-Fans sind nicht zugelassen. Die Partie läuft bei Sky und kann auch über das Sandhäuser Fanradio "Hardtwald-Hörfunk" verfolgt werden. Die Reporter sind vor Ort und starten die Übertragung zehn Minuten vor Anpfiff.

Beim SVS gibt es noch Fragezeichen. Torjäger Kevin Behrens und Routinier Denis Linsmayer haben nach Schlägen aufs Knie bzw. den Oberschenkel muskuläre Probleme. Auch Daniel Keita-Ruel war angeschlagen. Der Stürmer hat aber schon wieder mit der Mannschaft trainiert. Ist er fit, wird er spielen, verriet Koschinat. Auch alle vier weiteren Neuzugänge – Diego Contento, Nils Röseler, Nikolas Nartey und Anas Ouahim – haben Chancen, in der Startelf zu stehen. Nartey ist gesund von der Länderspielreise mit Dänemark zurückkehrt, in der er zweimal 90 Minuten im Einsatz war.

So könnte Sandhausen spielen: Fraisl – Diekmeier, Zhirov, Nauber, Contento – Zenga – Taffertshofer, Nartey – Biada – Behrens, Keita-Ruel.