Von Claus Weber

Sandhausen. Die Stimmung am Hardtwald war am Samstag so frostig wie das Wetter. Als wäre die 2:3 (2:1)-Niederlage gegen den VfL Bochum nicht schon schlimm genug. Am Ende der Pressekonferenz verkündete Kenan Kocak den verblüfften Journalisten, was man im beschaulichen Sandhausen nicht erwartet hätte: Tim Knipping war nach einem Beschluss der Sportlichen Leitung und der Mannschaft für die Heimpartie suspendiert worden.

Was vorgefallen war, wollte der Trainer nicht verraten, und auch Otmar Schork hielt sich bedeckt. "Auch bei uns menschelt’s", sagte er ausweichend.

Nach Informationen der RNZ hatte Knipping beim Ausparken das Auto seines Teamkollegen Julian Derstroff gerammt und Fahrerflucht begangen. Der Schaden soll knapp 4000 Euro betragen. Die Polizei bestätigte eine Unfallaufnahme. Inzwischen soll sich Knipping entschuldigt haben und begnadigt worden sein.

Erst die vielen Verletzten, nun auch noch der Ausschluss jenes Spielers, der zuvor als Einziger alle Partien davor bestritten hatte. Ohne die drei "Ks" - Knipping, Klingmann und Kister - war die beste Abwehr der Liga sogar gegen den schwächsten Sturm der Klasse überfordert, kassierte zum ersten Mal in dieser Saison drei Tore.

Der Relegationsplatz ist am Hardtwald inzwischen kein Thema mehr, zumindest nicht der, der nach oben führt. Denn zum Tabellendritten Holstein Kiel vergrößerte sich der Abstand auf acht Punkte. Den Abstiegs-Relegationsplatz dagegen müssen die Sandhäuser im Auge behalten. Gewinnt Aue am Montagabend sein Heimspiel gegen Fürth würde der Sandhäuser Vorsprung auf den Drittletzten auf drei Punkte schmelzen.

"Wir wussten auch in Erfolgszeiten, dass es schnell wieder nach unten gehen kann", sagte Denis Linsmayer, "wir müssen einfach schauen, dass wir schnell wieder dreifach punkten." Sonst könnte es in den letzten sieben Spielen noch einmal ganz ungemütlich werden. "40 Punkte wird man in diesem Jahr definitiv brauchen", glaubt Manuel Stiefler, der am Samstag untröstlich war.

Der Aushilfsverteidiger hätte zum Held der Partie werden können, denn er brachte die Sandhäuser in der 18. Minute mit einem Traumtor in Führung. Nach Ecke und gefühlvoller Kopfballvorlage seines Freundes Denis Linsmayer lenkte er den Ball im Fallen mit der Hacke zum 1:0 ins Bochumer Netz. Wetten, dass Stiefler die Wahl zum Tor des Monats gewinnt? Manche sprachen sogar von einem Jahrhundert-Tor. "Ich habe instinktiv richtig gehandelt", sagte er später. "Aber ich kann mich nicht freuen."

Dabei hatten die Sandhäuser so stark begonnen. In der Anfangsphase hatten sie den Gegner klar im Griff und nur sechs Minuten nach Stieflers Führung erhöhte Rurik Gislason nach einem schnellen Konter im Nachsetzen auf 2:0, nachdem Torwart Riemann den Schuss von Philipp Förster noch abgewehrt hatte.

Unmittelbar zuvor hatte Sandhausens Schlussmann Marcel Schuhen einen Dropkick von Stöger pariert. Doch die Kurpfälzer verpassten es, dem taumelnden Ruhrpott-Klub den K.o.-Schlag zu versetzen. Stattdessen nutzte Lucas Hinterseer, der Neffe des Schlagerstars, den Hardtwald als Bühne für seinen großen Auftritt. Drei Treffer (26., 56. und 64. Minute) schenkte der Österreicher den Sandhäusern ein. Alle drei wären mit konsequenter Abwehrarbeit vermeidbar gewesen. Bitter für Sandhausen: Der Siegtreffer war irregulär, Hinterseer stand Zentimeter im Abseits.

Der schnelle Gegentreffer zum 1:2 sei der Knackpunkt gewesen, sagte Kocak, der in der Pause Denis Linsmayer vom Platz nehmen musste, weil er nach einem harmlosen Foul Rot-gefährdet war. Den Ausfall eines weiteren Defensivroutiniers war dann zu viel für Sandhausen.

Die alljährige Frühlingsdepression und später Wintereinbruch - am Hardtwald muss wieder gezittert werden.

Sandhausen: Schuhen - Stiefler, Seegert, Karl, Linsmayer (46. Ibrahmimaj), Paqarada - Kulovits (69. Wright), Jansen - Förster - Gislason, Aygünes (63. Vollmann).

Bochum: Riemann - Celozzi, Fabian (6. Gaymerah), Hoogland, Soares - Janelt (46. Eisfeld), Tesche - Kruse, Stöger, Sam - Hinterseer (76. Serra).

Schiedsrichter: Dietz (München); Zuschauer: 6526; Tore: 1:0 Stiefler (18.), 2:0 Gislason (24.), 2:1 Hinterseer (26), 2:2 Hinterseer (56.), 2:3 Hinterseer (64.).