Enttäuscht: Sandhausens Stürmer Fabian Schleusener vergab in Berlin die Riesenchance zum Ausgleich. Foto: dpa

Von Claus Weber

Berlin. In der Kabine des SV Sandhausen muss es am Samstagnachmittag ziemlich laut gewesen sein. "Der Trainer hat offenbar die richtigen Worte gefunden", sagte Berlins Coach Urs Fischer über seinen Sandhäuser Kollegen, "man hat’s ja auch gehört."

Was genau Uwe Koschinat seiner Mannschaft zur Halbzeit gesagt hat, ist nicht überliefert. Es dürfte wohl eine ordentliche Standpauke gewesen sein. Denn zu dem Zeitpunkt lagen die Kurpfälzer bei Union Berlin - völlig verdient - mit 0:1 in Rückstand.

Hintergrund Stimmen zum Spiel > Uwe Koschinat, Trainer des SV Sandhausen: "Wir hatten in der Anfangsphase große Probleme damit, diese gezielten langen Bälle auf oder hinter uns sauber zu verteidigen. Sehr viele abgewehrte Bälle sind wieder bei Union gelandet, daraus haben sich Eckball- und Freistoßsituationen ergeben. Wir hatten Glück, dass das Spiel nicht schon in der Pause [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Spiel > Uwe Koschinat, Trainer des SV Sandhausen: "Wir hatten in der Anfangsphase große Probleme damit, diese gezielten langen Bälle auf oder hinter uns sauber zu verteidigen. Sehr viele abgewehrte Bälle sind wieder bei Union gelandet, daraus haben sich Eckball- und Freistoßsituationen ergeben. Wir hatten Glück, dass das Spiel nicht schon in der Pause vorentschieden war." > Urs Fischer, Trainer von Union Berlin: "Für die Zuschauer war es nicht so attraktiv, aber solche Kampfspiele gehören dazu. Hauptsache, du hast drei Punkte geholt. Sandhausen war in der zweiten Halbzeit besser, wir haben dagegen nachgelassen." > Akaki Gogia, Berliner Torschütze zum 2:0: "Die Stimmung, die die Fans auf den Rängen gemacht haben, hat uns noch vorne gepusht." > Denis Linsmayer, SVS-Kapitän: "Wir sind wieder durch eine Standard-Situation früh in Rückstand geraten, wo wir doch genau wussten, was auf uns zukommen. Wir haben das einfach nicht gut verteidigt. In der zweiten Halbzeit haben wir dann eine gute Reaktion gezeigt." > Otmar Schork, SVS-Geschäftsführer: "Wir haben die Anfangsphase komplett verschlafen, da hat Union in den ersten zehn Minuten drei Eckbälle herausgeholt. Je länger das Spiel gedauert hat, umso mehr haben wir uns gefestigt. Die Riesenchance durch Schleusener hätte eigentlich das 1:1 sein müssen." > Tim Knipping, SVS-Verteidiger: "Letzte Woche haben wir zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht, diesmal haben wir sie halt nicht gemacht." ber

Weil sie - wie auch schon in den Spielen zuvor beim Hamburger SV und zuhause gegen den VfL Bochum - eine ganz schwache erste Halbzeit geboten hatten. "Es ist ärgerlich, dass wir im dritten Spiel in Folge die Anfangsphase verschlafen haben", seufzte Kapitän Denis Linsmayer. Auch Otmar Schork sprach von einem unaufmerksamen Start. "Das darf uns nicht passieren", meinte der Geschäftsführer, "da müssen wir kompromissloser und mit mehr Selbstbewusstsein von der ersten Minute an voll konzentriert ins Spiel gehen."

Kaffee oder Ohrfeigen?

Sucht man im Internet nach Hausmitteln fürs Wachwerden, so werden Bewegung, frische Luft oder ein starker Kaffee empfohlen. Ringer des AV Reilingen haben sich früher vor ihren Bundesliga-Kämpfen geohrfeigt. Vielleicht wäre das ein probates Mittel - sonst droht den Sandhäuser Fußballern am Ende ein böses Erwachen in der Dritten Liga.

Nach der 0:2-Niederlage in Berlin ist die Lage nicht besser geworden, denn bis auf Duisburg punkteten die Konkurrenten. Sandhausen auf dem Relegationsrang trennt nur noch das bessere Torverhältnis vom letzten Platz. Nur noch 13 Spiele bleiben den Nordbadenern, um den Abstieg nach sieben Spielzeiten in der Zweiten Liga abzuwenden.

Freilich wäre ein Sieg oder gar nur ein Punktgewinn bei den "Eisernen" eine Überraschung gewesen. Noch nie konnten die Sandhäuser in der Hauptstadt drei Punkte entführen. Erst ein einziges Mal glückte ein Remis, doch das ist schon über zehn Jahre her.

Und doch war am Samstag eine Punkteteilung beim Tabellendritten möglich - hätte Fabian Schleusener in der 65. Minute die gute Vorlage von Denis Diekmeier wenige Meter vorm Tor nicht kläglich verstolpert. "Das ist halt das Problem", stöhnte Verteidiger Tim Knipping, "an der Alten Försterei bekommt man nicht viele Chancen. Die muss man einfach nutzen, wenn man was mitnehmen möchte." Der Ausgleich wäre allerdings sehr glücklich gewesen, zumal die Berliner die Partie vor der Halbzeit so sehr dominiert hatten.

Schon in der zweiten Minute lenkte Marcel Schuhen einen Schuss von Andersson über seinen Kasten. Und neun Minuten später wehrte er einen Kopfball von Friedrich nach Ecke von Trimmel noch ab, doch Andersson stand goldrichtig, völlig ungedeckt und köpfte zum 1:0 ein. Dabei hatte SVS-Trainer Uwe Koschinat die Abwehr mit lauter großgewachsenen Spielern bestückt. "Deshalb hatte ich unsere körperliche Unterlegenheit in der Box so nicht erwartet", sagte der Trainer.

Union hätte nachlegen können. Prömel traf sogar ins Schwarze (24.), doch der Treffer wurde wegen Abseits annulliert. Und Abdullahi (37.) und erneut Andersson (45.) schossen aus guten Positionen drüber.

Die Pausenansprache von Koschinat zeigte Wirkung. Sandhausen war endlich hellwach. "In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel deutlich beruhigt, ohne dass wir eine Dominanz auf den Platz gekriegt hätten", sagte Koschinat, "doch so ein 1:0 ist dann immer ein gefährliches Ergebnis. Und wenn wir im Abschluss präziser sind, können wir ein 1:1 erzielen, dann fängt das Spiel neu an."

Hätte, hätte, Fahrradkette.

Nachdem auch noch Andrew Wooten eine Möglichkeit vergeben hatte (86.) machte der eingewechselte Gogia im Gegenzug den Deckel drauf, schloss einen Konter mit einem Schuss aus spitzem Winkel zum 2:0 (87.) ab.

Am Freitag (18.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen Tabellen-14. Darmstadt 98 müssen die Kurpfälzer 90 Minuten lang hellwach sei. Im Hinspiel am Böllenfalltor waren sie die bessere Mannschaft, kassierten aber den 1:1-Ausgleich in der letzten Minute durch einen Freistoß.

Vielleicht hätten schon damals ein paar Ohrfeigen geholfen.

Berlin: Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, Florian Hübner, Reichel - Rapp (70. Zulj) - Prömel, Kroos - Carlos Mane (78. Mees), Abdullahi (67. Gogia) - Andersson

Sandhausen: Schuhen - Verlaat, Zhirov, Knipping (73. Behrens) - Diekmeier, Karl (82. Jansen), Paqarada - Taffertshofer (56. Vollmann), Linsmayer - Wooten, Schleusener

Schiedsrichter: Stieler (Hamburg)

Zuschauer: 19.542

Tore: 1:0 Andersson (11.), 2:0 Gogia (87.)