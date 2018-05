Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Die Frage würde gut zu einem Fußball-Ratespiel für Fortgeschrittene passen: Welche drei Fußballlehrer haben sowohl den SV Sandhausen als auch den 1. FC Nürnberg trainiert? Die Antwort: Günter Sebert, Alois Schwartz und der leider im Januar 2012 verstorbene Willi Entenmann.

Allein die Tatsache, dass drei Trainer eine gemeinsame Vergangenheit bei so unterschiedlichen Vereinen wie dem langjährigen Oberligisten und dem neunmaligen deutschen Meister haben, ist bemerkenswert. Zwar spielen der fränkische Traditionsklub und das kleine Sandhausen mittlerweile in der gleichen Klasse, doch dass in Nürnberg die Uhren anders gehen, erfuhr Alois Schwartz nach seinem Wechsel vor zwei Jahren vom Hardtwald an den Valznerweiher. "Die Stadt, das Umfeld, das Anspruchsdenken - das ist schon eine andere Größenordnung", erinnert sich der 51-jährige Wahl-Mannheimer.

Auch die Vorzeichen vor dem Spiel morgen könnten gegensätzlicher nicht sein. Der 1. FC Nürnberg kann mit einem Sieg den Aufstieg in die Bundesliga feiern und müsste sich nicht darum scheren, wie Holstein Kiel in Düsseldorf abschneidet. Dem SV Sandhausen reicht wahrscheinlich ein Unentschieden, um die letzten Zweifel am Klassenerhalt zu beseitigen.

Dann wäre die siebte Saison in der Zweiten Liga gesichert. "Sensationell" findet Günter Sebert diese Entwicklung. Der Autor des Buches "Waldhof ist mein Leben" war Mitte der Neunziger Jahre für eine halbe Saison Trainer in Nürnberg und strafte damit die Spötter Lügen, die behaupteten, dass der "Sam" außerhalb des Dunstkreises von Wasserturm und Paradeplatz eingehen würde wie eine Primel. Knapp zehn Jahre später übernahm er den damaligen Oberligisten SV Sandhausen. "Wer heute wieder kommt, erkennt das Stadion nicht mehr. So viel hat sich verändert", sagt der Ex anerkennend.

Sebert selbst geht nur noch selten an die alte Wirkungsstätte. Das letzte Mal war vor drei Jahren, als er für Sport1 ein Zweitligaspiel kommentierte. Sein Tag ist gleichwohl ausgefüllt. Sebert, der Ende Mai 70 wird, leitet an zwei Mannheimer Schulen eine Fußball-Arbeits-Gemeinschaft und er spielt sehr erfolgreich Tennis für den SV Waldhof. Mit dem Sandhäuser Kollegen Kenan Kocak hält er manchmal ein Schwätzchen im Café Boland’s in der Mannheimer Fressgass’. Kürzlich war Pascal Groß dabei, der Sohn von "Steps" Groß, auch er ein früherer Trainer des SV Sandhausen. Groß junior steht jetzt beim Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion unter Vertrag.

Näher dran ist Alois Schwartz. An Sonntag hat der Trainer des Karlsruher SC die Sandhäuser beim 0:2 in Heidenheim gesehen. Der 1. FC Heidenheim war bis dahin nur einen Punkt weg vom Relegationsplatz, also einer der möglichen Gegner des KSC. Mit Alois Schwartz, der zuvor Sandhausen in drei Spielzeiten den Klassenerhalt bescherte, haben die Karlsruher eine erstaunliche Entwicklung gemacht. 21 Mal in Folge blieben sie ungeschlagen, holten in 30 Spielen 62 Punkte, 20 Mal stand die Null.

Mit Siegen in Aalen und gegen Jena wollen Schwartz und der ehemalige Bundesligist die Aufholjagd krönen und über die Relegation zurück in die Zweite Liga. Zumindest in einer Hinsicht hat sich der ehemalige Sandhäuser Trainer nicht verschlechtert. Während sich Sandhausen morgen angesichts einer fränkischen Invasion von rund 8000 Schlachtenbummlern gegen Nürnberg mal wieder wie ein Gast im eigenen Stadion vorkommen muss, sind Auswärtsspiele für die Hausherren im Wildparkstadion undenkbar. "Selbst im Pokal gegen den Waldhof waren 15.000 da. Heute werden uns 4000 nach Aalen begleiten", stellt Schwartz fest.

Im Gespräch mit der RNZ erwies sich der frühere Bundesliga-Profi einmal mehr als wandelndes Fußball-Lexikon. Schwartz hat alle Ergebnisse, Tabellen und Spielpläne im Kopf. Ein Relegationsspiel zwischen den badischen Nachbarn hält er nach seinen Berechnungen für "unwahrscheinlich".

Auf ein Wiedersehen kann sich Alois Schwartz gleichwohl freuen. Denn einiges spricht dafür, dass es nächstes Jahr wieder Derbys zwischen dem SV Sandhausen und dem Karlsruher SC geben wird.

Info: Der SV Sandhausen hat den Kartenverkauf für die Partie aus Sicherheitsgründen gesperrt. Das Kontingent im Gästebereich ist ausverkauft, Tageskassen werden nicht geöffnet.