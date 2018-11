Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Der Dachs ist das Maskottchen des SV Sandhausen. Ein Zebra würde auch Sinn machen. Der MSV Duisburg, unter Fußballern wegen der gestreiften Trikots Zebras genannt, brachte Sandhausen zweimal auf Trab.

Nach dem ersten Zweitliga-Jahr musste Sandhausen nicht absteigen, weil dem MSV Duisburg die Lizenz entzogen wurde. In der letzten Saison war das 2:0 in Duisburg durch Tore von Philipp Förster und Stefan Kulovits der entscheidende Schritt zum Klassenerhalt.

Jetzt sollen die Zebras die Kurpfälzer wieder in den Sattel heben. Mit einem Heimsieg am Freitag (18.30 Uhr/direkt in Sky) gegen den MSV Duisburg könnte der Zweitligist erstmals in dieser Saison, wenigstens vorübergehend, einen der letzten drei Plätze verlassen. "Das ist eine Motivation",sagt Uwe Koschinat, "wir hätten dann was erreicht, was wir verteidigen können. Es würde meine Arbeit erleichtern."

Der neue Trainer hat es nicht leicht in der Anfangszeit. Drei Auswärtsspiele innerhalb von sieben Tagen mit über 20 Stunden im Bus machten eine nachhaltige Trainingsarbeit unmöglich. Ein großes Handicap gerade in der Kennenlernphase. Es geht um nicht weniger als um eine System-Umstellung. Es soll jetzt schnell nach vorne gehen, der Pass in die Tiefe ist Quer- und Rückpässen vorzuziehen.

Erfolgs-Erlebnisse würden die Überzeugungs-Arbeit erleichtern. Aber: Dem 4:0-Premieren-Sieg gegen Ingolstadt und dem beachtlichen 3:3 in Paderborn folgten die 0:3-Pokal-Niederlage in Heidenheim und das 1:3 in Dresden. Das habe den Anfangsschwung etwas gebremst, bedauert der 47-jährige Fußballlehrer. "Wir hatten in Heidenheim und bei Dynamo Dresden mehr schlechte als gute Phasen", räumt er ein.

Doch am Mittwoch war die Vorfreude aufs Heimspiel spürbar. Koschinat sprach von "brutaler Motivation" und "großer Intensität". Er lobt seine "engagierten und kompetenten Mitarbeiter". Er hat wichtige Erkenntnisse gewonnen.

Marcel Seegert, zuletzt völlig untergetaucht, darf am Freitag auf seine Saison-Premiere hoffen. "Er hat ein gutes taktisches Gefühl und ist sehr engagiert",sagt der Coach über den ehemaligen Waldhöfer. Der 24-jährige Abwehrspieler war letzte Runde auf dem Weg zur Stammkraft, ehe ihn ein Bruch der Augenhöhle zurückwarf.

Personelle Änderungen liegen nahe bei neun Gegentoren in den letzten drei Spielen. Neben Seegert hat auch Korbinian Vollmann den Finger gestreckt. "Er ist einer, der den Unterschied ausmachen kann", glaubt der Trainer.

Der Außenstürmer, schnell, geradlinig und schussstark, hat bisher zu wenig aus seinen Möglichkeiten gemacht. Er ist die ideale Ergänzung zu Rurik Gislason und zusammen mit dem gut harmonierenden Angreifern Andrew Wooten und Fabinan Schleusener hätte Sandhausen ein Offensiv-Quartett, das maßgeschneidert ist für Koschinats Konzept.

Jetzt muss nur noch Duisburg mitspielen. Unter dem neuen Trainer Torsten Lieberknecht haben die Meidericher drei ihrer letzten fünf Spiele gewonnen. Ein 2:1 in Köln, ein 2:0 gegen Paderborn und der 3:0-Pokalsieg in Bielefeld lässt sie mit breiter Brust anreisen. Einer wird besonders ehrgeizig sein: Richard Sukuta-Pasu, der in 56 Spielen zwölf Tore für Sandhausen erzielte, wird morgen beweisen wollen, dass es besser gewesen wäre, seinen Vertrag zu verlängern.

Falls Wooten bis morgen seine leichte Erkältung auskuriert hat, ist mit folgender Elf zu rechnen: Lomb - Klingmann, Seegert, Verlaat, Paqarada - Linsmayer, Jansen - Gislason, Vollmann - Schleusener und Wooten.