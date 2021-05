Von Claus Weber

Sandhausen. Mit den Trainern geht es los. "Die Gespräche mit ihnen werden die ersten sein", sagte Sandhausens Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca. Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits haben "gute Karten" (so Jürgen Machmeier) auch in der nächsten Saison den Zweitligisten zu coachen. "Kleppovits" wurden im Abstiegskampf von einer Interims- zur Ideallösung. Sie sollten für die Kurpfälzer die ersten Ansprechpartner sein.

Auch beim Kader will der Präsident Tempo machen. "Morgen geht die Schlagzahl hoch", kündigt Machmeier am Sonntag an, "wir werden die nächsten zwei Wochen einiges vermelden können." Nicht weniger als 16 Verträge laufen aus. Nur das Arbeitspapier von Tim Kister hat sich automatisch verlängert. "Es steht uns wohl ein großer Umbruch bevor", glaubt Kabaca.

Die Leihen von Torwart Stefanos Kapino und Nikolas Nartey laufen aus. "Sie werden zu Werder Bremen und VfB Stuttgart zurückkehren und mit ihren Mannschaften die Vorbereitung aufnehmen", sagt Kabaca über die Stammkräfte. Die Rückkehr an den Hardtwald ist unwahrscheinlich.

Über alle weiteren Personalien wollte der Sportchef am Wochenende noch nicht sprechen: "Wir wollen zuerst mit den Spielern reden."

Die Arbeitspapiere von Kevin Behrens, Ivan Paurevic, Gerrit Nauber, Besar Halimi, Emanuel Taffertshofer, Erik Zenga, Robin Scheu, Alexander Rossipal, Philipp Klingmann, Sören Dieckmann, Philipp Herwagen und Benedikt Grawe laufen aus, auch die Leihen von Patrick Schmidt (Heidenheim) und Nikolaos Zografakis (Stuttgart) gehen zu Ende. "Natürlich arbeiten wir schon die letzten Tage und Wochen am neuen Kader", sagte Kabaca, "aber erst jetzt haben wir Gewissheit, dass wir Zweitligist bleiben."