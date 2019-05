Das Hardtwaldstadion in Sandhausen. Foto: Polizei

Sandhausen. (dpa-lsw) Dem SV Sandhausen bleibt sein Trainerteam auch in der kommenden Saison in der 2. Fußball-Bundesliga erhalten. Co-Trainer Gerhard Kleppinger und Fitnesscoach Dirk Stelly verlängerten ihre auslaufenden Verträge am Dienstag um jeweils ein Jahr, wie der Club mitteilte.

Gemeinsam mit Chefcoach Uwe Koschinat, Torwarttrainer Daniel Ischdonat und Videoanalyst Phil Weimer komplettieren sie damit das Team für die nächste Spielzeit.