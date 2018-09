Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Die Familienplanung bei den Linsmayers ist fürs Erste abgeschlossen. "Wir sind gut versorgt", schmunzelt der Papa. Im Herbst kam zu Milla Bruder Mateo. Das ist schön. Doch: Damit hat der SV Sandhausen ein Argument weniger. Denn im Tauziehen um die Vertrags-Verlängerung von Denis Linsmayer, hinter dem vor einem Jahr die halbe Zweite Liga her war, spielte auch eine Rolle, dass seine Frau Linda großes Vertrauen in die Gynäkologie des Heidelberger Elisabeth-Krankenhauses hat und dort unbedingt ihr zweites Kind zur Welt bringen wollte.

Ganz schlecht sind die Chancen trotzdem nicht, dass Linsmayer, der schon in der fünften Saison in Sandhausen spielt, seinen Vertrag demnächst ein weiteres Mal verlängert. "Wir haben im Trainingslager lose Gespräche geführt", verriet der 26-jährige Kaiserslauterner, der zwischen Kurpfalz und Westpfalz pendelt. "Ich fühle mich wohl am Hardtwald und ich glaube, dass unser Weg noch nicht zu Ende ist."

Fragt man danach, wohin der Weg führen soll, beißt man auf Granit. Doch ein Blick auf die Tabelle, die - wie es heißt - nicht lügt, hilft weiter. Mit dem 1:0-Sieg gestern Nachmittag über Dynamo Dresden kletterte der SV Sandhausen auf den vierten (!) Platz. Vom Relegationsrang, der zu den Aufstiegsspielen gegen den Drittletzten der Bundesliga berechtigt, trennen jetzt nur noch vier Punkte.

Denis Linsmayer hat großen Anteil daran, dass man in Sandhausen träumen darf und sich in dieser Saison nicht um den Klassenerhalt sorgen muss, "Er ist ein ganz wichtiger Spieler", sagt Trainer Kenan Kocak über seinen Sechser.

Nicht nur weil "Linsi" am Sonntag zehn Minuten vor Schluss das Tor des Tages erzielte, sondern auch weil er einmal mehr seine Willenskraft unter Beweis stellte. Schon in der Anfangsphase zog er sich eine schmerzhafte Fußprellung zu, biss aber auf die Zähne. Nach zwei Schüssen, die knapp vorbei gingen, klappte es - nach Vorlage von Philipp Klingmann - im dritten Versuch mit dem ersten Saisontreffer.

Geduld brauchten am Sonntag auch die Zuschauer. Lange Zeit taten die beiden Mannschaften das, was sie am besten können: Stabil verteidigen und auf Fehler des Gegners lauern. Heraus kam ein "typisches 0:0-Spiel" (Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus) mit wenigen Torszenen und bescheidenem Unterhaltungswert.

Erst als der Dresdner Haris Duljevic mit der gelb-rote Karte vom Platz musste (54.), neigte sich die Waagschale zugunsten des SV Sandhausen. Ein höherer Sieg war möglich. Allerdings auch eine Punkteteilung. Als zehn Sachsen, Torwart Markus Schubert inbegriffen, am Ende mit dem Mut der Verzweiflung stürmten, hielt Marcel Schuhen mit phantastischer Reaktion gegen Manuel Konrad den Sieg fest (83.) und unterlief dem früheren Hoffenheimer Peniel Mlapa eine unfreiwillige Rettungstat auf der Sandhäuser Torlinie (90. +2).

Ein schlechtes Gewissen muss man am Hardtwald nicht haben. Außer in der turbulenten Schlussphase hatten die Gäste keine Tormöglichkeit. Sandhausens mustergültige Abwehr verrichtete einmal mehr ganze Arbeit. Seitdem der starke Markus Karl den bewährten Tim Kister und Tim Knipping zur Hand geht, ist es noch schwerer geworden, ein Tor gegen Sandhausen zu schießen. Sieben Spiele ohne Gegentor und 18 Gegentreffer in 20 Spielen sind Liga-Bestwert.

Auch deshalb mag es Kenan Kocak mit der Bescheidenheit nicht übertreiben. Vor dem Spitzenspiel am Freitag (18.30 Uhr) beim Spitzenreiter erklärt der 37-jährige Fußballlehrer: "Selbstverständlich fahren wir nach Düsseldorf, um zu gewinnen." Sprach’s und verabschiedete sich schnell. Zur Geburtstagsfeier seines Sohnes. Eymen wurde vier. An einem Tag, den der Papa ungetrübt genießen konnte

Sandhausen: Schuhen - Kister, Karl, Knipping - Klingmann, Linsmayer, Förster (72. Sukuta-Pasu), Paqarada - Zejnullahu (90.+2 Jansen) - Daghfous, Gislason (78. Derstroff).

Dresden: Schubert - Seguin (86. Aosman), Franke, Ballas, Heise - Konrad, Hauptmann - Berko (73. Kreuzer), Duljevic - Mlapa, Röser.

Schiedsrichter: Kempkes (Thür) - Tor: 1:0 Linsmayer (80.) - Zuschauer: 6234.