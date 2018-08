Sandhausen. (dpa) Fußball-Zweitligist SV Sandhausen will mit einem Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Rot-Weiß Oberhausen am Samstag (18.30 Uhr) Selbstvertrauen tanken. Die Kurpfälzer haben einen Fehlstart hingelegt, verloren in Fürth 1:3 und gegen den Hamburger SV 0:3 und stehen in der Tabelle auf dem letzten Platz. "Der Pokal ist eminent wichtig für uns", sagte der Sportliche Leiter Otmar Schork. "Wir nehmen ihn sehr ernst."

Sandhausens Torwart Marcel Schuhen, der in der Kritik steht, weil ihm gegen den HSV zwei grobe Fehler unterliefen, wird seinen Platz für Niklas Lomb räumen. Das, versicherte Trainer Kenan Kocak, sei allerdings keine Degradierung, sondern ohnehin vorgesehen gewesen.

Schon in der vergangenen Saison hatte der Trainer im Pokal seinen Ersatztorwart eingesetzt. "Wenn man zwei, drei starke Torhüter hat, ist es klar, dass man mal wechselt", sagte der Coach. Weitere Veränderungen will Kocak - falls es nicht sein muss - nicht vornehmen. "Eine Rotation können wir uns nicht leisten", sagte er, "zumal es im Pokal um viel geht - auch in finanzieller Hinsicht."

Möglicherweise muss aber Offensivkraft Rúrik Gíslason aussetzen. Der WM-Teilnehmer aus Island laboriert an einem Knochenödem. Auch Rechtsverteidiger Ken Gipson ist mit einer Bänderdehnung leicht angeschlagen. "Es könnte aber sein, dass beide bis Samstag fit werden", sagte Kocak.