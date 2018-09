Riesig war die Freude nach dem Sieg in Aue. Morgen will Sandhausen nachlegen. Foto: dpa

Von Claus Weber

Sandhausen. Ob die Stimmung ausgelassen gewesen sei auf der langen Heimfahrt am Mittwochabend von Aue nach Sandhausen, konnte Kenan Kocak gar nicht sagen. "Ich habe geschlafen", meinte der Trainer schmunzelnd. Bestimmt hatte er süße Träume nach dem 2:0-Erfolg, dem ersten Sieg seit fast einem halben Jahr. "Auf jeden Fall waren alle sehr erleichtert", sagte Kocak.

Nicht nur über das Ergebnis, sondern auch über die Art und Weise, wie es zustande kam. Die ersten 45 Minuten waren womöglich die beste Vorstellung, die der SVS in dieser Saison geboten hat. "Den einzigen Vorwurf, den ich der Mannschaft machen kann: Sie hätte das Spiel früher entscheiden müssen", sagte der Trainer. Immerhin trafen mit Andrew Wooten und Fabian Schleusener am Ende erstmals zwei Angreifer. Die Sturmflaute scheint beendet.

"Dieser Sieg hat Selbstvertrauen gebracht, den Schwung wollen wir mitnehmen", sagte Geschäftsführer Otmar Schork vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) gegen den 1. FC Magdeburg. Der Aufsteiger ist punktgleicher Tabellennachbar. Mit einem Sieg könnte Sandhausen vorbeiziehen, die Abstiegsränge verlassen und sein Heimpublikum versöhnen. Denn der letzte Erfolg am Hardtwald liegt schon acht Monate zurück. Es war das 1:0 gegen Dynamo Dresden am 28. Januar.

Kenan Kocak erwartet eine "kampfbetonte Partie". "Das wird kein Zuckerschlecken", sagte er, "Magdeburg ist eine physisch starke und eingespielte Mannschaft." Die Elf aus der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts hat zwar noch keines ihrer sieben Spiele gewonnen, aber schon fünf Unentschieden erkämpft und dabei bewiesen, dass sie auch für Tore gut ist. In Paderborn gab’s ein 4:4, gegen Duisburg ein 3:3.

Ob er für das dritte Spiel binnen zehn Tagen die Mannschaft verändert, wollte Kocak nicht ausschließen. "Es ist ungemein wichtig, dass wir am Sonntag die nötige Frische haben", sagte er. Der Einsatz von zwei Spielern ist fraglich: Mittelfeldregisseur Philipp Förster musste in Aue nach einer Stunde wegen Adduktorenproblemen vom Platz, Linksverteidiger Leart Paqarada schmerzt das Knie. "Es sind aber leichtere Blessuren", sagte Kocak, "wir hoffen, dass beide am Sonntag spielen können."

Der Aufsteiger wird mit lautstarkem Anhang an den Hardtwald kommen. Bis zu 1500 Gästefans werden erwartet. Insgesamt hofft der SV Sandhausen am Sonntagmittag auf bis zu 7000 Zuschauer.

Damit es noch ein paar mehr werden, bietet er die Aktion "Bring a friend" an. Jedes Mitglied und jeder Dauerkartenbesitzer kann einen Freund mitbringen. Für sie kostet das Zusatzticket 5 Euro (Stehplatz) bzw. 10 Euro (Sitzplatz). Die zusätzlichen Karten können unter Vorlage der Dauerkarte noch am heutigen Samstag (10 bis 13 Uhr) im Fanshop erworben werden. Nebeneinander liegende Sitzplätze können nicht garantiert werden. Dauerkarten in den Hospitality-Bereichen sind von der Aktion ausgeschlossen.

So könnte Sandhausen spielen: Lomb - Kister, Karl, Verlaat - Gislason, Linsmayer, Kulovits, Paqarada - Förster - Schleusener, Wooten.