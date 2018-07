Ottobeuren. (ber) Buchstäblich im Regen standen gestern Abend die Zweitliga-Profis des SV Sandhausen. In der Schlussphase der Testpartie gegen den Drittligisten TSV 1860 München öffnete der Himmel über dem oberschwäbischen Ottobeuren seine Schleusen - und machte es den Sandhäusern damit unmöglich einen 1:2-Rückstand noch herumzudrehen. Damit kassierte der Zweitligist seine zweite Niederlage im siebten Vorbereitungsspiel.

Die Partie hatte zwar mit 25-minütiger Verspätung begonnen, weil die Löwen so lange im Stau standen, dann aber legte Sandhausen gleich gut los. Bereits in der 14. Minute erzielte Rückkehrer Erik Zenga, der für ein Jahr an den Drittligisten Halle ausgeliehen war, das 1:0. Der 25-Jährige versenkte die Kugel nach einem Eckball von Felix Müller und zwei Kopfballstafetten volley im Tor.

Weitere Chancen durch zweimal Philipp Klingmann sowie Zenga wurden knapp vergeben. Stattdessen kam München mit dem Pausenpfiff zum Ausgleich durch Adriano Grimaldi (45.). Herbert Paul drehte die Partie mit seinem Kopftreffer (52.) vollends für die Löwen.

Seinen nächsten Test bestreitet der SV Sandhausen am kommenden Mittwoch. Dann kommt um 18.30 Uhr Bundesligist VfB Stuttgart an den Hardtwald.

Sandhausen: Lomb - Klingmann (60. Gipson), Zhirov (60. Kister), Karl (46. Taffertshofer), Verlaat (46. Seegert) - Müller (60. Hansch), Zenga (60. Guédé), Linsmayer (Rossipal) - Förster (46. Behrens) - Gouaida (60. Jansen), Schleusener (60. Gislason).

Tore: 1:0 Zenga (14.), 1:1 Grimaldi (45.), 1:2 Paul (52.).