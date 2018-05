Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Aus Sandhausen kommen zwei gute Nachrichten. Die erste: Mit dem 1. FC Nürnberg kehrt ein Traditionsverein in die Bundesliga zurück. Die zweite: Der SV Sandhausen hat den Klassenhalt geschafft. Weil sich beim Saisonfinale in den Spielen Darmstadt gegen Aue und Heidenheim gegen Fürth Mannschaften, die unter Sandhausen stehen, gegenseitig die Punkte streitig machen, ist ein Abstieg unmöglich. Egal wie das letzte Spiel in Bielefeld ausgeht.

Dennoch hielt sich die Freude beim Kurpfälzer Zweitligisten in Grenzen. Das lag nicht nur an der 0:2-Niederlage gegen Nürnberg. „Ich bin geschockt“, gab Geschäftsführer Otmar Schork die Stimmung wieder. Tim Knipping erlitt kurz vor Schluss einen Schienbeinbruch. „Man sah durch die Haut, wie der Knochen abstand“, berichtet ein Augenzeuge. Der 25-jährige Verteidiger wurde mit dem Rettungs-Hubschrauber in eine Unfallklinik nach Ludwigshafen geflogen. Er wird bis weit in die nächste Saison hinein ausfallen.

Auch der Nürnberger Aufstieg forderte ein Opfer. Beim Versuch, den Zaun in den Innenraum zu überwinden, stürzte ein Mann. Er wurde bewusstlos, rappelte sich aber wieder auf – und feierte weiter. Anders als im Vorjahr, als Sandhausen Bundesliga-Neuling Hannover 300.000 Euro in Rechnung stellte, hielt sich der Schaden diesmal in Grenzen. Ein paar Tausend Nürnberg-Anhänger verursachten ein paar Löcher im Rasen und beschädigten eine Werbebande. Über hundert Polizisten verhinderten Schlimmeres. Reporter-Legende Günter Koch, jetzt Aufsichtsrat beim Club, appellierte wiederholt an das Gute im Menschen: „Liebe Fans, denkt an den Ruf unseres ruhmreichen 1. FC Nürnberg“.

Als das Spielfeld noch den Profis gehörte, war der Widerstand der Hausherren zwar erkennbar, doch mit dem 14. Saisontreffer von Hanno Behrens zum 0:1 (38.) stellten die Franken schnell die Weichen Richtung Bundesliga. Sandhausen war nach der Pause optisch überlegen und hatte auch einige Möglichkeiten, aber die beste Auswärtsmannschaft der Liga machte im zusätzlichen Heimspiel – rund 9000 Zuschauer sympathisierten mit dem Club – durch einen von Tim Leibold abgeschlossenen Konter alles klar (76.).

Auch ein höherer Sieg war möglich. Marcel Schuhen war – einmal mehr – der Beste. Der Torwart hat großen Anteil daran, dass Sandhausen nicht absteigen muss. Er hielt die lebenserhaltenden Punkte beim 2:0 in Duisburg und dem 1:1 gegen Darmstadt fest.

Anders als vor einer Woche nach dem 0:2 in Heidenheim ließ Kenan Kocak Milde walten. „Tim Knipping hat den achten Knochenbruch eines Sandhäuser Spielers in dieser Saison erlitten. Wir haben unseren besten Torschützen verloren und der zweitbeste, Andrew Wooten, war fast die gesamte Runde verletzt. Deshalb habe ich großen Respekt vor der Mannschaft“, fasste er die Saison zusammen.

Allerdings ist man am Hardtwald gut beraten, sich auch mit den Schwächen auseinanderzusetzen. In diesem Jahr glückte ein einziger Heimsieg. In den sechs Spielen 2018 zuhause konnten gerade mal fünf Tore bejubelt werden. Nach Kaiserslautern hat Sandhausen die wenigsten Rückrunden-Punkte geholt.

„Wir werden alles sorgfältig analysieren und die Konsequenzen ziehen“, versprachen Schork und Kocak. Es wird Veränderungen geben, vielleicht weitreichende. Zwölf Verträge (Linsmayer, Karacic, Roßbach, Klingmann, Vunguidica, Zejnullahu, Aygünes, Wright, Gislason, Stiefler, Sukuta-Pasu und Derstroff) laufen aus. Auch über Bankdrücker wie Herrmann, Born und Ibrahimaj wird man sich wohl Gedanken machen.

Mit Felix Müller und Emanuel Taffertshofer aus Würzburg, Kevin Behrens aus Saarbrücken und Rückkehrer Erik Zenga stehen die ersten Neuen fest. Sie kommen von unten. Das muss nicht schlecht sein, wird aber nicht reichen.

Von der besten Platzierung in der Zeitliga-Geschichte (bisher Rang 10) bis zur schlechtesten (Rang 13) ist vor dem letzten Spiel in Bielefeld noch alles möglich. Kenan Kocak entschlossen: „Wir streben mit einem Sieg einen einstelligen Tabellenplatz an.“

Sandhausen: Schuhen - Klingmann, Karl, Knipping, Paqarada - Linsmayer, Kulovits (64. Vollmann) - Daghfous (73. Wooten), Förster (81. Jansen), Gislason - Sukuta-Pasu.

Nürnberg: Bredlow - Valentini, Margreitter, Mühl, Sepsi (80. Tobias Werner) - Petrak - Behrens, Möhwald (84. Zrelak) - Löwen, Leibold - Ishak (90. Brecko).

Schiedsrichter: Heft (Neuenkirchen); Zuschauer: 12.537; Tore: 0:1 Behrens (38.), 0:2 Leibold (76.).