Heidelberg/Aue. (RNZ/dpa) Der SV Sandhausen hat am Samstag sein Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue mit 0:2 (0:0) verloren. Die Gegentore fielen in der 54. Minute durch Florian Krüger und in der 70. durch Pascal Testroet.

Durch die Niederlage stehen die Kurpfälzer auf Rang 17 in der Tabelle.

Trainer-Team bleibt bis Saisonende

Die beiden Interimstrainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits werden den abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen bis zum Saisonende betreuen. Das bestätigte Präsident Jürgen Machmeier am Samstag: "Wir werden mit ihnen an der Seitenlinie die Runde zu Ende spielen. Man kann ihnen keinen Vorwurf machen und sie genießen unser Vertrauen und das der Mannschaft."

Der Tabellen-17. war mit Uwe Koschinat in die Saison gestartet. Dieser musste im November sein Amt räumen. Nachfolger Michael Schiele musste nach nicht einmal drei Monaten gehen. Danach übernahmen Kleppinger und Kulovits. Sie holten vier von 15 möglichen Punkten. Bei noch acht ausstehenden Spielen beträgt der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze derzeit vier Zähler.