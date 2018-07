Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Schlechte Nachricht vom SV Sandhausen. Bei Andrew Wooten hat sich die Muskulatur im Oberschenkel wieder bemerkbar gemacht. Der Angreifer konnte am Dienstag nicht mit ins Trainingslager nach Bad Wörishofen fahren. Die Verletzung trat beim vorletzten Vorbereitungsspiel in Oberachern auf, bei dem der 28-jährige Angreifer noch unter den Torschützen war.

Überhaupt hatte die Saison verheißungsvoll für den US-Nationalspieler begonnen. In drei Testspielen - beim ASC Neuenheim (6:0), bei der SpG ASV/DJK Eppelheim (9:0) und beim SV Oberachern (6:0) - erzielte der Stürmer insgesamt sechs Tore und war damit der bisher erfolgreichste Schütze.

Doch nun der Rückschlag und die Sorge, dass zur langen Leidensgeschichte ein weiteres Kapitel kommt. Schon seit Anfang des vergangenen Jahres plagen Wooten Muskelprobleme. In der letzten Saison machte der 28-jährige Wormser nur noch sechs Spiele mit, keines davon über 90 Minuten. Die bescheidene Ausbeute: Ein Tor. Zuvor war Wooten, der seit sechs Jahren mit einer Unterbrechung am Hardtwald ist, in 124 Spielen 33 Mal erfolgreich.

"Es besteht die Hoffnung", sagt Kenan Kocak zur RNZ, "dass Andrew nachkommen kann." Verzichten muss der 37-jährige Fußballlehrer während des Trainingslagers im Allgäu auch auf Tim Knipping. Der Innenverteidiger erlitt im letzten Saisonspiel gegen den 1. FC Nürnberg einen Unterschenkelbruch.

Er musste insgesamt sechsmal operiert werden und lag 25 Tage im Krankenhaus. Zwischenzeitlich drohte sogar eine Amputation. Mittlerweile hat der Münsteraner mit der Reha begonnen. "Wenn alles gut geht, kann Tim vielleicht in sechs bis acht Wochen wieder mit dem Training anfangen", hofft Kocak.

In Bad Wörishofen will der Ilvesheimer der Mannschaft den taktischen Feinschliff verpassen. Nicht mehr mit dabei ist Robert Herrmann. Wie der SV Sandhausen am gestrigen Dienstagabend bekannt gab wechselt der 24-jährige Berliner zum Liga-Rivalen Erzgebirge Aue. Herrmann hat in einem mehrtägigen Probetraining den Auer Chefcoach Daniel Meyer überzeugt.

Hinter Robert Herrmann liegt eine Tragödie. Erst lief es sportlich nicht gut. Die erste Saisonphase verpasste der Außenstürmer wegen eines Fußbruchs gleich zu Beginn der Vorbereitung. Sein bisher einziges Spiel - Ende Oktober beim 1:2 in Fürth - sollte auch sein letztes für den SV Sandhausen bleiben.

Denn Anfang des Jahres ereilte ihn ein schwerer Schicksalsschlag. Wie Liga zwei berichtet, schied Robert Herrmanns Vater mit nur 52 Jahren durch Selbstmord aus dem Leben. Er litt an Depressionen. "Meine Mutter und ich haben einen geliebten Menschen verloren", wird Herrmann zitiert, "Kenan Kocak, Geschäftsführer Otmar Schork und auch die Kollegen haben viel Verständnis für mich gezeigt."

Der SV Sandhausen habe zugesagt, ihm bei einem Neuanfang keine Steine in den Weg zu legen. Robert Herrmann: "Unser wunderbarer Familienverbund und ich als Fußballspieler brauchen einen Neuanfang nahe der Heimat. Es gibt Stunden, da müssen wir uns einfach in die Arme nehmen können."

In Bad Wörishofen wird der Zweitligist weitere Vorbereitungsspiele bestreiten. Am Samstag, um 18 Uhr, in Mindelheim gegen den englischen Zweitligisten FC Middlesbrough und am Freitag darauf (Beginn: 18.30 Uhr) in Ottobeuren gegen den Drittliga-Aufsteiger 1860 München.

Spätestens dann soll auch Rurik Gislason wieder da sein. Der Isländer reist ins Trainingslager nach Bad Wörishofen nach. Während der Weltmeisterschaft hatte er als der am besten aussehende Spieler Schlagzeilen gemacht und viele neue Anhänger in den sozialen Medien gewonnen.