Sandhausen. (dpa) Der SVS und der 1. FC Heidenheim haben den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga so gut wie sicher geschafft. Beim leistungsgerechten 2:2 (0:0) am Sonntag holten die Badener und die Württemberger einen weiteren wichtigen Punkt. Der zweifache Torschütze Florian Niederlechner brachte Neuling Heidenheim zweimal in Führung (54. und 75. Minute). Aber Aziz Bouhaddouz (71.) und Ranisav Jovanovic (78.) konnten jeweils ausgleichen.

Beide Mannschaften boten in der ersten Halbzeit vor 4546 Zuschauern im Hardtwaldstadion schwache Leistungen. Sie neutralisierten sich gegenseitig und kamen zu keinen zwingenden Chancen. Nach dem Seitenwechsel machte vor allem Heidenheim mehr Druck und wurde dafür auch belohnt. Aber Sandhausen reagierte jeweils und konnte den Rückstand wettmachen. Insgesamt entsprach das Remis dem Spielverlauf.