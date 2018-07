Andrew Wootens Einsatz am Sonntag in Heidenheim ist gefährdet. Sandhausens fleißigsten Torjäger plagt eine Achillessehnenreizung. Foto: vaf

Von Claus Weber

Sandhausen. Kenan Kocak kann sich noch gut daran erinnern, als er mit Reutlingen und Waldhof in Heidenheim gespielt hat. "Die hatten damals einen Sportplatz, da gab es noch kein Stadion", blickt der Trainer des SV Sandhausen zurück und zieht den Hut: "Es verdient Respekt, was die Heidenheimer in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben."

Der kleine Klub von der Ostalb hat nicht nur eine schmucke Arena gebaut, sondern behauptet sich zwischen den Großstabklubs der zweiten Fußballliga erstaunlich gut. Das Team von Trainer Frank Schmidt ist Tabellensechster.

Was Kocak nicht erwähnt hat: Die Parallelen zum SV Sandhausen sind frappierend. Der SVS stieg 2012 als Drittliga-Meister auf, Heidenheim folgte zwei Jahre später als Titelträger nach. Auch in Sandhausen ist das Hardtwaldstadion zu einer hübschen Zweitliga-Arena ausgebaut worden. Und auch der SVS schlägt sich gegen die namhafte Konkurrenz wacker, liegt nur drei Punkte und einen Tabellenplatz hinter den Württembergern.

Beste Voraussetzungen also für ein spannendes Baden-Württemberg-Derby am Sonntag um 13.30 Uhr (direkt auf Sky) an der Brenz. "Das wird bestimmt ein gutes Spiel", freut sich Kocak, "die werden uns alles abverlangen." Die Heidenheimer schätzt SVS-Coach als sehr lauf- und zweikampfstark ein. "Sie spielen aggressiv und mit großer Wucht und sie funktionieren wie ein Orchester."

Taktgeber ist seit September 2007 Frank Schmidt. Er ist damit dienstältester Trainer der zweiten Liga. Auch ihn kennt Kocak noch aus seiner Zeit als Spieler. 2003 sind die beiden mal einige Monate gemeinsam für den SV Waldhof aufgelaufen. "Ich schätze ihn als Kollegen und Typen", sagt Kocak.

Die Freundschaft muss am Sonntag allerdings hinten angestellt werden. Nach vier Niederlagen in Folge - inklusive des 1:4 im Pokal-Viertelfinale gegen Schalke - will Sandhausen die "Ergebniskrise" (so Manager Otmar Schork) beenden.

Am Selbstbewusstsein der Spieler habe die schwarze Serie noch nicht gekratzt, glaubt Kocak. "Ihre mentale Verfassung ist sehr gut", sagt der Trainer, "denn alle drei Niederlagen in der Liga hätten auch umgekehrt ausgehen können. Wir waren mit den Topklubs Stuttgart und Braunschweig auf Augenhöhe und nur Kleinigkeiten haben diese Spiele entschieden."

Möglicherweise muss Kocak ausgerechnet auf seinen fleißigsten Torjäger verzichten. Andrew Wooten, der schon neun Mal getroffen hat, leidet an einer Achillessehnenreizung. "Wir müssen abwarten, ob er bis Sonntag fit wird", sagte der Trainer. Tim Kister fällt wegen eines kleines Muskelfaserrisses im Hüftbeuger definitiv aus. Ebenso wie die Langzeitverletzten José-Pierre Vunguidica und Maximilian Jansen.

Bei all den vielen Gemeinsamkeiten gibt es auch einen kleinen, aber nicht unerheblichen Unterschied zwischen den Klubs. Im direkten Vergleich schneiden die Württemberger viel besser ab. In bisher zwölf Duellen gab’s fünf Unentschieden, sechs Heidenheimer Siege und erst einen Sandhäuser Erfolg: im August 2009 im eigenen Stadion. An der Brenz konnte der SVS nie gewinnen - bis jetzt.

SVS: Knaller - Klingmann, Knipping, Gordon, Roßbach - Linsmayer, Kulovits - Pledl, Derstroff - Höler, Wooten.