Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Nach dem 1:1 beim Saisonfinale gegen Hannover standen sie Arm in Arm im Kabinengang. Der Sandhäuser Präsident Jürgen Machmeier (56) und Geschäftsführer Otmar Schork (59). Doch wenn die Informationen der Rhein-Neckar-Zeitung stimmen, wäre das Führungs-Duo, das sich in der Vergangenheit durch Harmonie auszeichnete, um ein Haar auseinander gerissen worden. Aus zuverlässigen Quellen haben wir erfahren, dass Otmar Schork aussichtsreicher Kandidat für die Position des Sportchefs beim 1. FC Kaiserslautern war.

Der spektakuläre Wechsel, so schrieb ein Fachmagazin, sei daran gescheitert, dass der Favorit auf das Amt keine Freigabe durch seinen aktuellen Verein erhalten habe.

Nachvollziehbar wäre ein Wechsel. Beim 1. FC Kaiserslautern geht es seit Jahren drunter und drüber. Trainer und Vorstände wechselten häufig, finanziell ist der vierfache deutsche Meister angeschlagen. Für Schork, den früheren Schadensregulierer, wäre es eine lohnende Aufgabe, den schlafenden Riesen wach zu rütteln. Würde dies gelingen, würde die ganze Pfalz dem vierfachen Familienvater aus Rauenberg zu Füßen liegen.

Allerdings, Otmar Schork, der seit sechs Jahren das Sagen am Hardtwald hat, beteuerte immer wieder, wie sehr er mit dem SV Sandhausen verwurzelt, der Verein für ihn eine Herzensangelegenheit sei und ihn eine Freundschaft zum Präsidenten verbinde.

Mit dem früheren Oberliga-Fußballer, der in den Neunzigern schon mal mehrere Jahre am Hardtwald war, ist der Aufstieg des SV Sandhausen zum etablierten Zweitligisten verbunden. Schork steht für Kontinuität und solides Wirtschaften.

Es hat Logik, dass Jürgen Machmeier den "Mann für alle Fälle" nicht missen will. Besonders nicht zum jetzigen Zeitpunkt, da erhebliche strukturelle Veränderungen anstehen. Schork hat in Sandhausen große Machtfülle. Er ist nicht nur für den sportlichen, sondern auch für den wirtschaftlichen und administrativen Bereich zuständig. Tätigkeiten, die bei der Mehrzahl der Profivereinen auf mehreren Schultern verteilt sind.

Schork gilt als bienenfleißig. Machmeier bezeichnet ihn als 24/-Manager. Einer, der ständig unter Strom steht.

Wir haben Schork gebeten, Stellung zu beziehen. Auf die konkreten Fragen der RNZ ging der Geschäftsführer kaum ein. Stattdessen würde das Statement, das wir etwas gekürzt wiedergeben, jedem Politiker, der um den heißen Brei reden will, zu Ehren gereichen.

Der Geschäftsführer schrieb: "Auch im Fußball ist es nach wie vor von hoher Wichtigkeit, Diskretion, Glaubwürdigkeit und Seriosität an den Tag zu legen. Das ist uns in der Vergangenheit ganz gut gelungen und sicherlich auch ein Mosaikstein dafür, dass wir unsere Ziele erreicht haben. Von daher erübrigt sich jeder Kommentar. Mein Name taugt nicht für Gerüchte und Spekulationen. Wir konzentrieren uns auf die Arbeit im Trainingslager und wollen uns auf das erste Pflichtspiel in Kiel vorbereiten."

Unsere Fragen an Otmar Schork waren so formuliert, dass man sie mit Ja oder Nein hätte antworten können. Die RNZ wollte wissen: Trifft es zu, dass es konkrete Verhandlungen mit Vorstands-Mitgliedern des 1. FC Kaiserslautern gab, in denen es bereits um Gehaltsfragen ging?

Und vor allem: Stimmt es, dass der Wechsel daran scheiterte, dass Jürgen Machmeier die Freigabe verweigert hat?

Außerdem haben wir gefragt, wie lange der Geschäftsführer noch an den SV Sandhausen gebunden ist und wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass er seinen Vertrag erfüllen wird.

Fragen, die weder unseriös, noch unangemessen sind, sondern von einer Zeitung, die ihre Aufgabe ernst nimmt, gestellt werden müssen. Immerhin lagen Informationen und nicht nur Gerüchte über eine mögliche spektakuläre Veränderung zugrunde.

Gerne hätten wir ein persönliches Gespräch mit Otmar Schork geführt. Dies hat uns der Geschäftsführer leider verweigert.

Etwas Konkreter wurde Jürgen Machmeier, der sich am Abend mit einer SMS meldete. Der Kernsatz daraus: Es ist eine Auszeichnung für uns, wenn führende Mitarbeiter von uns bei anderen Vereinen im Gespräch sind.

Derweil läuft es sportlich bestens. In Ottobeuren schlug der letztjährige Zweitliga-Zehnte den zwölfmaligen Schweizer Meister FC Zürich mit 2:1. Sandhausen feierte damit im vierten Testspiel den vierten Sieg. Nach dem frühen 0:1 durch Moussa Kone (4.) kamen die Kurpfälzer, die noch bis Donnerstag im Trainingslager in Bad Wörishofen sind, immer besser in Schwung. Korbinian Vollmann (13.) und Lucas Höler (89.), der damit in jedem Test ein Tor erzielte, drehten das Spiel. "Obwohl sie drei harte Traininngs-Einheiten in den Knochen hatten, haben mir die Jungs Spaß gemacht", lobte Chef-Coach Kenan Kocak.

Eine schöne Geste: Auf Einladung von Otmar Schork verbrachten die Fans, die die ins Allgäu gekommen waren, einen schönen Abend im Mannschaftshotel. Am Freitag ist Freiburg der nächste Gegner.

SV Sandhausen( . Halbzei)t: Knaller - Gipson, Kister, Karl, Roßbach - Stiefler, Zenga - Daghfous, Vollmann, Born - Wooten; (2. Halbzeit) : Schuhen - Klingmann, Seegert, Knipping, Paqarada - Kulovits, Linsmayer - Ibrahimaj, Aygünes, Derstroff - Höler

Tore: 0:1 Kone (3’), 1:1 Vollmann (13’), 2:1 Höler (89’) -

Zuschauer: 250.