Sandhausen. Mit dem verdienten 2:0-Sieg über Dynamo Dresden kletterte der SV Sandhausen auf den zehnten Tabellenplatz ist und ist nach knapp einem Viertel der Saison voll im Soll. Sportchef Otmar Schork sieht den Zweitligisten auf einem guten Weg. Die Qualität des Kaders habe zugenommen, die Mannschaft sei stabiler geworden, sagt er.

Knapp ein Viertel der Saison ist gespielt, wie fällt Ihr Zwischenfazit aus?

Wir waren in allen Spielen auf Augenhöhe mit dem Gegner, hatten enge Ergebnisse. Es hätten aber gut und gerne drei Punkte mehr sein können.

Gegen Dresden zeigte der SV Sandhausen eine Halbzeit lang seine bislang beste Saisonleistung …

Der Sieg war eminent wichtig, um den Anschluss ans Mittelfeld herzustellen. Aber man muss auch schauen, wer der Gegner war. Auch in Braunschweig haben wir spielerisch eine starke Leistung geboten.

Was macht Kenan Kocak anders als sein Vorgänger?

Vergleiche hinken. Kocak hat einen anderen Stil, legt großen Wert auf Spielaufbau und Spielfluss. Aber so wie Alois Schwartz spielen ließ, war das in den ersten Jahren auch richtig. In dieser Saison konnten wir qualitativ zulegen, zum Beispiel mit Gordon und Karl. Höler bringt Schwung rein, Kosecki kommt an seine alten Leistungen heran.

Also war der ungewollte Trainerwechsel doch nicht so verkehrt?

Fakt ist: Wir hatten keine andere Chance. Ich war von Anfang an überzeugt, dass Kocak der Richtige für uns ist. Aber er musste erst einmal in der Zweiten Liga ankommen. Er musste fleißiger sein als die anderen Trainer, er hat sich unheimlich viele Spiele angeschaut.

Kann der SVS mit attraktiverem Fußball künftig mehr Zuschauer anlocken?

Mit Sicherheit können wir den einen oder anderen hinter dem Ofen hervorlocken. Doch wir haben grundsätzliche Probleme. Wir haben zwar Tradition, allerdings bei den Amateuren, wir sind kein Stadt-, sondern ein Dorfverein, Heidelberg ist nicht unbedingt Fußballaffin, die jungen Fans fehlen uns und Hoffenheim bietet 25 Kilometer weiter Bundesliga-Fußball an.

Mit dem VIP-Turm können Sie weitere Business-Plätze anbieten.

Bis Mitte/Ende November soll er fertig sein. Sponsoren- und Businessplätze werden sehr gut angenommen. Man ist bei uns ganz nah dran am Fußball, die Atmosphäre kommt gut rüber.

Andrew Wooten hat fast ein Jahr nicht mehr getroffen und nun schon drei Tore erzielt…

Ihm kommt entgegen, dass Kenan Kocak mit zwei Stürmern spielen lässt. Lucas Höler nebendran bewegt sich viel, das schafft Andrew Freiräume.

Wenn auch noch die Angreifer Vunguidica und Derstroff zurückkehren, wird die Wahl zur Qual.

Die Qual der Wahl hat der Trainer jetzt schon. Er musste auch bisher Spieler aus dem Kader streichen, die es verdient hätten zu spielen. Aber die große Auswahl und der breite Kader tun uns gut. Wir hatten auch schon die umgekehrte Situation. Vor Verletzungen ist man nie gefeit.

Daniel Lukasik gab gegen Dresden sein Debüt? Was erwarten Sie sich von ihm?

Aufgrund der Ausfälle von Zenga und Jansen, die auch in der Vorrunde nicht mehr zurückkommen, brauchten wir Optionen im defensiven und zentralen Mittelfeld. Sollten Kulovits oder Linsmayer mal fehlen, stehen Karl und Lukasik Gewehr bei Fuß, ohne dass es einen Leistungsabfall gibt.

Wo sehen Sie den SV Sandhausen am Ende dieser Runde?

Ich bin überzeugt, dass wir vor den Abstiegsrängen angekommen und einen ordentlichen Mittelfeldplatz erreichen werden. Unser Ziel ist eine sorgenfreie Saison. Man muss sehen, dass wir in den letzten drei Jahren den Sportetat nicht erhöht haben. Obwohl wir immer wieder Leistungsträger abgeben mussten, haben wir große Stabilität reinbekommen. Ich denke, der SVS wird weiter Bestandteil der Zweiten Liga bleiben.

Am Freitag um 18 Uhr kommt Eintracht Frankfurt zum Testspiel.

Für beide Teams ist das eine gute Gelegenheit, nochmals die Stammspieler, aber auch die, die hinten dran stehen, zu testen. Die Nationalspieler werden natürlich fehlen. Bei uns sind das Leart Paqarada, der für das Kosovo zwei Länderspiele bestreiten wird, sowie Benedikt Gimber, der mit der deutschen U 20 in England ist.