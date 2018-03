Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Sein Spitzname ist Messi. An guten Tagen gelingen Markus Mendler (21) Dribblings, die an den argentinischen Weltstar erinnern. Gestern traf der Rechtsaußen des 1. FC Nürnberg am Hardtwald ein. Heute (10 Uhr im Walter-Reinhard-Stadion) wird Mendler zum ersten Mal am Training des SV Sandhausen teilnehmen.

"Mit Nürnberg haben wir uns über eine Ausleihe bis zum Ende der Saison geeinigt", teilte Geschäftsführer Otmar Schork mit. Im Gegenzug bekommt der SV Sandhausen - nach Frank Löning (zu Aue) und Marco Pischorn (zu Münster) - einen weiteren Profi von der Gehaltsliste. Der Leihvertrag mit Marc Lais (22) wurde aufgelöst. Der Mittelfeldspieler, der noch beim SC Freiburg unter Vertrag steht, wird mit den Drittligisten Halle und Chemnitz in Verbindung gebracht.

Als Markus Mendler im Oktober 2010 in St. Pauli sein erstes Bundesligaspiel für den 1. FC Nürnberg bestritt, war er 17 und wurde als Wunderkind gefeiert. Doch es folgten nur 15 weitere Erstliga-Einsätze, keiner über die gesamte Spielzeit. Im Sommer vergangenen Jahres warf eine schwere Knieverletzung den gebürtigen Allgäuer zurück. Die Karriere ist ins Stocken geraten.

Dennoch glaubt man in Nürnberg weiter an das große Talent. Sein Vertrag soll bis 2015 verlängert werden. "Es ist wichtig, dass Markus Spielpraxis erhält. Der SV Sandhausen ist eine gute Adresse. Das haben wir bei unserer Pokal-Niederlage dort erfahren müssen", sagt Club-Manager Martin Bader.

Trainer Alois Schwartz freut sich auf den Neuen: "Markus ist schnell und dynamisch." Der gelernte Büro-Kaufmann beschreibt sich als "technisch versiert, antrittsschnell, zielstrebig und willensstark." Nachzulesen auf seiner Homepage www.markus-mendler.de. Dort steht auch, dass der einstige Shooting-Star in der vergangenen Saison in Bayern das "Amateur-Tor des Jahres" erzielt hat. Doch das Toreschießen ist (noch) nicht die Spezialität des 18-maligen Jugend-Nationalspielers. In dreieinhalb Jahren beim 1. FC Nürnberg gelangen ihm - für die zweite Mannschaft - gerade mal vier Tore.

Während Schork die ersten Erfolge vermelden kann, läuft es auf dem Platz schleppend an. 540 Zuschauer sahen am Samstag ein dürftiges 0:0 gegen den Drittliga-Zwölften Jahn Regensburg. "Die Mannschaft wirkte müde", stellte Schwartz fest. Sieben anspruchsvolle Trainings-Einheiten liegen hinter den Profis. Er folgen in dieser Woche weitere neun; am Mittwoch (11 Uhr) wird einmal, heute, morgen, am Donnerstag und Freitag jeweils zweimal (10 und 14) geübt, ehe am Samstag (14 Uhr ) Drittligist Darmstadt zum nächsten Test kommt.

Zudem fehlten am Samstag acht Spieler. Einige - Nicky Adler, Marvin Knoll, Marco Thiede und Ranisav Jovanovic - werden im Laufe der Woche zurückerwartet. Matthias Zimmermann hat sein Comeback bereits gefeiert.

Gastspieler Adama Diakité hinterließ einen ordentlichen Eindruck. Schwartz: "Er wirkt ballsicher und beweglich." Torwart Marco Knaller verhinderte in der ersten Halbzeit einen Rückstand. Später wurde es etwas besser.

Für Schork kein Beinbruch. Der Geschäftsführer: "Ich erinnere mich noch, was die Leute nach dem 0:0 bei der Generalprobe gegen Pfullendorf gesagt haben. Und dann kam alles anders."

Sandhausen: Knaller (46. Riemann); Kübler, Kister (46. Olajengbesi), Schulz (76. Zimmermann), Achenbach (46. Schauerte); Kulovits (46. Lais), Linsmayer; Klotz, Ulm, Kluft (76. Müller); Blum (46. Diakitè).