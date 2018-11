Heidelberg. Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hat gestern in Marseille ihre Pflicht getan und ist mit einem 26:9 (6:6)-Sieg über Hongkong in das finale Qualifikationsturnier zur Weltmeisterschaft 2019 in Japan gestartet. Es war ein hartes Stück Arbeit, bis das Team des englischen Bundestrainers Mike Ford die Mannschaft aus der ehemaligen britischen Kronkolonie

Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hat gestern in Marseille ihre Pflicht getan und ist mit einem 26:9 (6:6)-Sieg über Hongkong in das finale Qualifikationsturnier zur Weltmeisterschaft 2019 in Japan gestartet. Es war ein hartes Stück Arbeit, bis das Team des englischen Bundestrainers Mike Ford die Mannschaft aus der ehemaligen britischen Kronkolonie niedergekämpft hatte, die in der Weltrangliste auf Platz 21 und damit acht Ränge vor den Deutschen stand.

Ob die Fünfzehn des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) im nächsten Jahr erstmals in der WM-Geschichte beim Finalturnier in Fernost dabei sein darf, wird sich am Samstag um 16 Uhr entscheiden, wenn Kanada der sehr starke Kontrahent im zweiten Turnierspiel sein wird. Die "Ahornblätter" aus Nordamerika gelten als Turnierfavoriten und siegten gestern federleicht mit 65:19 Punkten gegen Kenia, das am 23. November letzter Gegner der Deutschen sein wird.

Gestern, vor 2000 Zuschauern im Stade Delort neben dem riesigen Vélodrome, hatten die Deutschen einen fantastischen Start und ließen die Spieler Hongkongs - zumeist mit familiären Wurzeln in Großbritannien, Australien, Neuseeland oder Südafrika - in den ersten drei Minuten nicht ein einziges Mal den Ball berühren. Doch der enthusiastisch vorgetragene Mehrphasenangriff endete, wie zu oft in diesem Match, mit einem simplen Vorwurf, und die blendende Chance, ganz früh mit einem Versuch in Führung zu gehen, war vertan.

Fortan hatten die "Schwarzen Adler" war 61 Prozent Ballbesitz und sie spielten zu 71 Prozent in der gegnerischen Spielhälfte, doch machten sie aus dieser Überlegenheit: Nichts! Kicks aus dem offenen Spiel heraus boten Hongkong drei große Konterchancen durch den wendigen Außendreiviertel Salom Yiu Kam Shing, so dass in der Defensive plötzlich Schwerstarbeit entstand. Und auch die kräftemäßige Überlegenheit im angeordneten Gedränge und der Längenvorteil im Gassenspiel führten nicht zu deutschen Versuchen; insgesamt wurde zu überhastet und zu schlampig angegriffen.

So entwickelte sich bis weit in die zweite Halbzeit hinein ein Kick-Wettstreit zwischen Hongkongs Spielmacher Matthew Rosslee, der sein Team in der zehnten Minute mit 3:0 in Führung brachte und in der 26. und 60. Minute weitere Straftritte ins Ziel brachte, und dem deutschen Angriffschef Raynor Parkinson. Der frühere Meisterkicker des Heidelberger Ruderklub, der nun sein Geld bei Bundesliga-Tabellenführer Frankfurt verdient, glich in der 24. Minute zum 3:3 aus und traf zum 9:6 (56.) und 12:9 (61.). Als er sich von Teamarzt Colin Grzanna (Berlin) das gebrochene Nasenbein richten ließ, sprang Schlussmann Christopher Hilsenbeck und verwertete einen Straftritt zum 6:6 (40.).

Disziplin ist im Rugby sehr wichtig, diesmal war ein Regelverstoß von Kane Boucaut, der ein Paket der Stürmer absichtlich einstürzen ließ, sogar spielentscheidend. Denn während Hongkong während einer Zehn-Minuten-Strafe gegen Boucaut in Unterzahl die druckvoller und wütender werdenden Angriffe der Deutschen abwehren musste, schüttelten die "Schwarzen Adler" im weißen Dress ihre restliche Nervosität ab und beherrschten Spiel und Gegner ganz eindeutig.

Hakler Kurt Haupt, der im letzten Jahr bei den Worcester Warriors spielte und einen neuen Verein sucht, tankte sich nach 68 Minuten zum ersten Versuch ins Malfeld, Matthias Schösser ließ in der 77. Minute einen weiteren Versuch folgen. Parkinson brauchte für die Erhöhungen seinen verletzten Riecher nicht und stellte traumhaft sicher den Endstand her.

Deutschland: Hilsenbeck (RC Vannes) - Ducau (CA Lannemezan, 28. Soteras-Merz/SG Pforzheim), Cameron-Dow (SC Frankfurt 1880), Murphy (Bridgend Ravens), Coetzee (TSV Handschuhsheim) - Parkinson (SC Frankfurt 1880, 35. - 45. Menzel/RC Vannes), Armstrong (Heidelberger RK, 75. Menzel) - Ferreira (SO Chambéry), Els (CSM Bukarest, 73. Dawe/Raiders Worthing), Otto (TSV Handschuhsheim) - Marks (RC Rochelais-Atlantique, 76. Vollenkemper/Heidelberger RK), Poppmeier (Kapitän, SC Frankfurt 1880, 59. Schramm/Houston Sabercats) - Füchsel (SC Frankfurt 1880, 51. Schösser/Aberdeen Wanderers), Haupt (Worcester Warriors), Nostadt (Stade Aurillac, 63. Schröder/Heidelberger RK).

Schiedsrichter: Gauzère (Frankreich), Zuschauer: 2000; Punkte: 0:3 (10.) Straftritt Rosslee; 3:3 (24.) S Parkinson; 3:6 (26.) S Rosslee; 6:6 (40.) S Hilsenbeck; 9:6 (56.) S Parkinson; 9:9 (60.) Rosslee; 12:9 (61.) S Parkinson; 19:9 (68.) Versuch Haupt + Erhöhung Parkinson; 26:9 (77.) V Schösser + E Parkinson; Zeitstrafe: -/Boucaut (61.).

