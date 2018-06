Heidelberg. (momo) Ein mit Rugby vollgepacktes Wochenende steht bevor. Die Nationalmannschaft will im Südpazifik für die Sensation sorgen und sich eine gute Ausgangsposition im Hinspiel gegen Samoa verschaffen. Im zweiten Turnier der Europameisterschaft 2018 im Siebenerrugby will die DRV-Mannschaft ihre Top-Platzierung aus Moskau halten und erneut um den Turniersieg mitspielen. In den heimischen Pokalwettbewerben haben die RG Heidelberg (DRV-Pokal) und der Heidelberger TV (Ligapokal) gute Chancen auf den Finaleinzug. Zusätzlich wollen die Auswahlteams des Rugby-Verbandes Baden-Württemberg die Titel im Siebenerrugby der Landesverbände gewinnen.

Schon die Tatsache, dass die deutsche Fünfzehn nur noch einen Schritt von der direkten WM-Qualifikation entfernt ist, war eine positive Überraschung. Durch den 16:13-Sieg gegen Portugal hat die Nationalmannschaft nun die einmalige Möglichkeit, sich in Hin- und Rückspielen gegen Samoa erstmalig für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Es wäre eine Sensation. Im Vergleich zum Spiel in Heidelberg fehlen im Kader Hagen Schulte und Ayron Schramm aus persönlichen Gründen. Nachrücker sind Falk Duwe (RK 03 Berlin) und Pascal Fischer (Hannover 78). Deutschland geht zwar als klarer Außenseiter in die Partie in der samoanischen Hauptstadt Apia, will aber mutig aufspielen und hat sich die vergangene Woche über gewissenhaft vorbereitet. Für zusätzliche Motivation dürfte ausgerechnet der samoanische Premierminister und Rugbyverbands-Vorsitzende Tuilaepa Sailele Malielegaoi gesorgt haben, der Deutschland als "eine Mannschaft, die gar nicht weiß, wie man Rugby spielt", bezeichnet hatte.

Die Siebenerrugby-Nationalmannschaft steht vor ihrem zweiten EM-Turnier glänzend da. In Moskau kam man erstmals in ein Finale auf der Tour, das erste Ziel (Finalteilnahme) ist somit bereits erreicht worden. Nun soll aber der letzte Schritt gelingen und auch ein Turniersieg her. Für die zweite Runde im französischen Marcoussis haben die Nationaltrainer Vuyolwetu Zangqa und Clemens von Grumbkow folgenden Kader nominiert: Anjo Buckman (TSV Handschuhsheim), Bastian Himmer, Fabian Heimpel, Marvin Dieckmann, Robert Haase (alle RG Heidelberg), Niklas Koch (Germania List), Carlos Soteras-Merz (TV Pforzheim), Jonathon Dawe, Andrew Nurse (beide Cardiff Uni), Tim Biniak (RK Heusenstamm), Max Calitz (vereinslos). Durch den Debütanten Andrew Nurse erhofft sich das Trainerduo taktisch verbesserte Flexibilität.

Die RG Heidelberg kann gegen den RK Heusenstamm ins Finale um den DRV-Pokal einziehen. Spielerisch ähneln sich die beiden Mannschaften in ihrer Veranlagung, beide Seiten bevorzugen das technische und schnelle Angriffsrugby. Trotz des Fehlens von fünf Nationalspielern geht die Rudergesellschaft favorisiert in das Match, gerade auch, weil die Heusenstammer "Füchse" möglicherweise mit dem Kopf langsam schon beim 7. Juli sind, wenn es gegen StuSta München um den Klassenverbleib in der Bundesliga geht. Hoch motiviert ist auch der Heidelberger TV, der in der vergangenen Woche im Ligapokal mit dem Berliner RC eine Erstligisten ausgeschaltet hatte. Nun steht der München RFC zwischen den "Turnern" und dem Endspiel. Es wird eine ausgeglichene und spannende Partie erwartet.

Der Rugby-Verband Baden-Württemberg fährt als Titelanwärter zu den Landesverbandsmeisterschaften im Siebenerrugby. In Regensburg kämpfen die U16- und U18-Junioren um die deutsche Meisterschaft, während in Würzburg die weibliche U18 und die Frauen die Titel unter sich ausmachen.

WM-Qualifikation, 3. Runde, Hinspiel, Samstag, 4.10 Uhr MESZ: Samoa - Deutschland.

DRV-Pokal, Halbfinale, Samstag, 15 Uhr: RG Heidelberg - RK Heusenstamm (Harbigweg), TV Pforzheim - Neckarsulmer SU.

Ligapokal, Halbfinale, Samstag, 15 Uhr: München RFC - Heidelberger TV; Sonntag, 14 Uhr: TGS Hausen - RC Aachen.