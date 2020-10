Heidelberg. (momo) Wohin die Reise geht, kann derzeit niemand so recht sagen. Denn ob überhaupt noch Rugbyländerspiele im Jahr 2020 stattfinden, steht wegen Corona "in den Sternen". Nichtsdestotrotz trainierten die Nationalmannschaften der Frauen und Männer (15-Rugby) sowie das 7er-Rugbyteam fleißig, um die mangelnde Spielpraxis auszugleichen.

Die vergangene Woche war eine lehrreiche für die "Schwarzen Adler" der 15er-Nationalmannschaft. Trainer Mark Kuhlmann fasst die erste Sichtung seit der langen Pause positiv zusammen: "Wir haben sehr gut und diszipliniert gearbeitet. Ich habe wertvolle Erkenntnisse für kommenden Nominierungen sammeln können." Denn auch wenn der Zeitpunkt noch nicht fest steht, klar ist: Aus den 40 Akteuren wird der Coach dann mehr als ein Dutzend vorerst aussortieren müssen.

Noch wettkampfnäher geht es beim "Wolfpack" zu. Die 7er-Nationalmannschaft hat 22 Akteure des World Series-Teilnehmers Spanien noch bis Montag in Heidelberg zu Gast. So konnten sich zwei deutsche Mannschaften auf allerhöchstem Niveau beweisen, was Co-Trainer Clemens von Grumbkow zum Schwärmen brachte: "Dieses Camp wurde mit großem Einsatz – gerade im Hinblick auf die Coronamaßnahmen – ermöglicht und ist in der Form in Europa derzeit einzigartig."

Den bisher vier Testspielen folgen bis zum Abflug der Spanier noch bis zu sechs weitere. Die Ergebnisse (es gab Siege wie Niederlagen) sind klar zweitrangig, es ging und geht vorerst primär um die Matchpraxis.

Auch die Frauennationalmannschaft nimmt den ersten Anlauf seit langen Lockdown. Erfreulich für den Lehrgang, der von gestern bis morgen Nachmittag in Heidelberg stattfindet: Von den insgesamt 36 Teilnehmerinnen stellen Heidelbergs Spitzenclubs SC Neuenheim (elf Spielerinnen) und Heidelberger RK (sieben Spielerinnen) stolze 50 Prozent.