Heidelberg. (CPB) Nachdem der deutsche Rugbymeister Heidelberger Ruderklub ein Freundschaftsspiel gegen den Viertligisten RC Strasbourg mit 31:0 (10:0) gewonnen hat, bestreitet die Mannschaft von Trainer Kobus Potgieter am Samstag um 17 Uhr ein weiteres Vorbereitungsspiel auf die am 24. August beginnende Bundesliga-Saison. Beim 150. Jubiläum des TSV Mudau tritt der HRK gegen den SC Frankfurt 1880 an.

Strasbourg gastiert am Samstag um 15 Uhr ein zweites Mal in Heidelberg und ist im "Lions Park" des TSV Handschuhsheim an der Tiergartenstraße zu Gast. Der Kontakt zwischen den Vereinen besteht über den ehemaligen TSV-Spieler Julien Brisse. Der flinke Franzose führte die Löwen 2005 zum Pokalsieg und zur deutschen Vizemeisterschaft. Für sein beinhartes Ausdauerprogramm berühmt, lässt Brisse nun die Franzosen als Fitnesstrainer schwitzen; man darf also eine konditionell sehr starke Fünfzehn erwarten, die das TSV-Team des neuen Trainers Alexander Pipa und des neuen Kapitäns Alexander Hug auf Herz und Nieren testen wird.

Der Deutsche Rugby-Verband hat sein zwölfköpfiges Aufgebot für die Pub Sevens im englischen Harpenden nominiert: Fabian Heimpel, Bastian Himmer, Marvin Dieckmann (RG Heidelberg), Anjo Buckman, Hendrik van der Merwe, Pierre Mathurin, Raynor Parkinson, Steffen Liebig (HRK), Oliver Paine (SC neuenheim), Phil Szczesny (Hannover 78), Chad Shepherd (SC Frankfurt 1880) und Raphael Hackl (Berliner RC).