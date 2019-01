Von Tillmann Bauer

Kiel. Als Oliver Roggisch (40) noch vor knapp zwei Wochen durch die Gänge der Kieler Ostseehalle schlenderte, gab es nicht viel zu lachen. Gerade hatte er, in Funktion als Sportlicher Leiter der Rhein-Neckar Löwen, das Bundesliga-Spitzenspiel beim THW Kiel verloren. Gestern war Roggisch schon wieder an gleicher Wirkungsstätte; er hatte sein Lachen zurück. Denn der Anlass war diesmal ein sehr positiver: Mit der Nationalmannschaft, nun als Teammanager, siegte er vor beeindruckender Kulisse im Länderspiel gegen Argentinien überdeutlich mit 28:13 und geht dadurch mit einem Erfolgserlebnis in die große Heim-Weltmeisterschaft, die am Donnerstag mit dem Eröffnungsspiel in Berlin gegen Korea beginnt.

"Dass wir den letzten Test in Kiel spielen, ist ja kein Zufall", schmunzelte Roggisch noch vor Spielbeginn, "wir hätten uns dafür glaube ich keinen besseren Ort aussuchen können." Und tatsächlich: Das Kieler Handballpublikum hielt, was es versprach und peitschte die Deutschen nach vorne.

"Über weite Strecken war das eine sehr gute Leistung von uns", bilanzierte Löwen-Rechtsaußen Patrick Groetzki, "auch wenn der Anfang zumindest im Angriff nicht ganz nach Plan lief. In der Abwehr haben wir in allen Formationen mit viel Aggressivität gespielt und haben es Argentinien sehr schwer gemacht, Tore zu erzielen."

Denn die Nationalmannschaft machte anfangs noch einen ähnlichen Eindruck wie bereits am Freitag in Hannover. Die erste Viertelstunde war geprägt von technischen Fehlern, ungenauen Abspielen und Unkonzentriertheiten, was zur Folge hatte, dass der Außenseiter aus Argentinien mit 5:3 in Führung lag. Lediglich der Kieler Torhüter Andreas Wolff, der sozusagen ein doppeltes Heimspiel hatte, war es, der zunächst an seine starke Form anknüpfen konnte und mit einigen Paraden die Ostseehalle in ein schwarz-rot-goldenes Jubelmeer verwandelte.

Lediglich sechsmal musste er im ersten Abschnitt hinter sich greifen, insgesamt kassierte man nur 13 Gegentore, was auf eine bärenstarke Abwehrleistung zu schließen war. "Vor allem defensiv haben wir heute gezeigt, was wir zu leisten im Stande sind", sagte ein selbstbewusster Wolff nach dem Spiel in den Katakomben.

Jannik Kohlbacher von den Rhein-Neckar Löwen, der für sein 50. Länderspiel geehrt wurde, war im Angriff kaum zu bremsen. Teilweise spielte er gemeinsam mit Patrick Wiencek am Kreis. Dafür bekam Kohlbachers Vereinskollege Groetzki eine Pause, Steffen Fäth fügte sich im zweiten Abschnitt ebenfalls gut ein und sorgte genau für die Tore aus der zweiten Reihe, die der Bundestrainer von ihm erwartet.

Dass die Südamerikaner in der zweiten Spielhälfte den Anschluss verloren, lag daran, dass das DHB-Team mit Energie und Konzentration aus der Kabine kam. Angeführt von Kapitän Uwe Gensheimer, der wieder einmal mit acht Treffern bester Werfer der Partie war, baute man die Führung aus und dominierte die kleingewachsenen Argentinier. Während Martin Strobel von Beginn an auf der Mitte Regie führte, blieb auch der Berliner Paul Drux auf der Spielmacherposition in positiver Erinnerung.

Was Bundestrainer Christian Prokop aber wohl noch mehr als das Testspiel-Ergebnis freuen wird, ist die Tatsache, dass sich keiner seiner Spieler noch kurzfristig verletzt hat. "Wir fahren jetzt mit einem guten Gefühl nach Berlin", sagte er, "gerade mit der Art und Weise war ich heute sehr zufrieden, wir kamen gut in unser Tempospiel." So kann er mit einem breiten Kader voller Vorfreude dem großem Highlight entgegen blicken.

Deutschland - Argentinien 28:13 (9:6): Wolff, Heinevetter - Gensheimer 8/6, Lemke, Wiencek 1, Wiede 1, Pekeler 3, Weinhold 1, Strobel 2, Fäth 3, Groetzki 1, Semper 2, Musche 1, Böhm 2, Kohlbacher 1, Drux 2. Zuschauer: 9473.